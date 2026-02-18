ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。中井亜美（TOKIOインカラミ）が78.71点で1位、坂本花織（シスメックス）が77.23点で2位、千葉百音（木下グループ）が74.00点で4位に。日本勢が好発進を決めた。メダル、さらには表彰台独占の期待もかかる中だが、五輪に出ていない選手も含めた日本女子の層の厚さが話題になっている。

17歳中井がトップで、25歳坂本が2位、20歳千葉が4位。だが、まだまだ逸材が揃っている。フィギュアファンの間で、ある事実がXで拡散された。

五輪に出場した3選手以外に、中井と千葉を上回り1月の四大陸選手権を制した青木祐奈、3回転アクセルを武器にする渡辺倫果、グランプリ（GP）シリーズで表彰台常連の住吉りをん、松生理乃らをはじめ、強豪選手がそろう。さらに世界ジュニア3連覇している17歳の4回転ジャンパー・島田麻央を筆頭に、下の世代にも才能が芽吹いている。

これにネット上では「人材豊富ですよね！」「漫画の世界や」「オリンピックの出場枠があと2つ欲しいですね」「“黄金時代”を通り越して、もはや“異次元”ですよね…」「層の厚さが異常すぎて代表争い自体が世界大会みたい」などと驚くファンが相次いでいた。



