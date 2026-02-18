「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）

長谷川帝勝（２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が悲願の銀メダルを獲得した。決勝１回目でマークした８２・１３点を守り抜いた。

優勝は１回目に８２・４１点をマークした蘇翊鳴（中国）、３位は７９・３６点のジェーク・キャンター（米国）だった。日本の木俣椋真（ヤマゼン）は７２・８０点で１１位だった。

長谷川は決勝１回目は３つ目のジャンプセクションでロデオはバックサイドの１２６０でグラブを持ち替えるトリック。８２・１３の高得点をマークし２位につけそのまま逃げ切った。

冬季では日本選手団１大会最多の２０個目、スノーボード勢では今大会７個目のメダルとなったが、スロープスタイルでのメダルは日本史上初の快挙。ＳＮＳでは帝勝と書いて「たいが」と読む長谷川の名前が話題になった。

「銀メダルおめでとう 迫力すごかった！そしてお名前、タイガって読むのビックリした！！」「しかし帝勝でタイガって凄い名前やな」「これでタイガって読むすごい名前」「帝勝でタイガって名前かっこいい〜」「名前がすごい、、、タイガ〜」などと投稿があった。

長谷川の名前は、父・俊介さんの「強い名前にしたい」との願いから、当時５度目のマスターズ優勝を果たすなど全盛期だったゴルフのタイガー・ウッズを由来に、帝（みかど）に勝つ意味を込め、帝勝（たいが）と名づけられた。