ケイト・マッキノン主演の映画『一瞬の出来事』ディズニープラスで配信へ

サーチライト・ピクチャーズ製作の映画『一瞬の出来事』がDisney+（ディズニープラス）で独占配信することが決定した。本作は、『トイ・ストーリー』のアンドリュー・スタントン監督が手掛けるSF実写映画の最新作。3つのストーリーが数千年にもわたって交錯し、希望と絆、そして命の循環を映し出す。

アンドリュー・スタントンが描く人類の本質と命の循環

2016年に、ハリウッドで最も評価の高い映画化されていない脚本を選出するThe Black List（ブラックリスト）に選ばれたコルビー・デイ（『スペースマン』）による脚本をもとに制作された本作。監督を務めるのは、『トイ・ストーリー』シリーズの脚本家の一人として名を連ね、2026年公開予定の『トイ・ストーリー5』で監督と脚本を務めるアンドリュー・スタントンだ。過去には、『ウォーリー』や『ファインディング・ニモ』でアカデミー賞®長編アニメーション賞を受賞、『ファインディング・ニモ』では脚本賞も獲得している。

何千年もの間、変わらなかったもの、それは、「誰かと、そして世界とつながっていたい」という人間の根源的な願望。スタントン監督は本作で、人類の本質的なテーマを、古代・現代・未来という3つの時代を舞台にし、3つのストーリーを通して、時代を超えた壮大なスケールで描き出す。

『一瞬の出来事』あらすじ

遠い昔、ネアンデルタール人の家族（ホルヘ・バルガス、タナヤ・ビーティ）は故郷を追われ、過酷な世界で原始的な道具の使い方を学びながら、子どもたちを守り生き延びようと奮闘する。現代では、古代の人類の骨を研究する大学院生クレア（ラシダ・ジョーンズ）が、同窓生のグレッグ（デイヴィッド・ディグス）との間に、慎重な関係性を築き始めていた。そして2世紀後の世界では、遠い惑星へ向かう宇宙船の中で、コークリー（ケイト・マッキノン）と人工知能搭載コンピューターは、船の酸素生産プラントを脅かす謎の病原体に直面する。数千年にわたる3つのストーリーが時代を超えて交錯し、希望と絆、そして生命の循環という壮大なテーマが紡がれていく。

『一瞬の出来事』キャスト・スタッフ

主演を務めるのは、コメディからシリアスな役柄まで幅広く活躍するケイト・マッキノン（『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』『バービー』『スキャンダル』「サタデー・ナイト・ライブ」）。ラシダ・ジョーンズ（『ビッグ・ボーイズ しあわせの鳥を探して』『オン・ザ・ロック』）、デイヴィッド・ディグス（『ハミルトン』）、ホルヘ・バルガス（『スノーピアサー』）、タナヤ・ビーティ（『イエローストーン』）など、映画・ドラマなどで活躍する俳優陣が豪華に共演する。

監督はアンドリュー・スタントン、製作はジャレッド・イアン・ゴールドマン。脚本のコルビー・デイは、エグゼクティブ・プロデューサーも担当。撮影監督にはオーレ・バークランド、美術はオーラ・マスリック、編集にモリー・ゴールドスタイン、衣装デザインにミレン・ゴードン・クロジエ、VFXスーパーバイザーにジェイク・ブレイバーと、映画・ドラマ界で豊富な実績を持つクリエイター陣が集結した。

『一瞬の出来事』配信情報

『一瞬の出来事』は2月27日（金）よりディズニープラスにて独占配信スタート。（海外ドラマNAVI）

