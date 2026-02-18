巨匠スティーヴン・キングが語る『ストレンジャー・シングス』との関係性

Netflixの金字塔『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。その作風から、常に比較対象となるのが『IT／イット』などで知られるホラー界の巨匠スティーヴン・キングだ。「田舎町の少年少女が超常現象に立ち向かう」という設定は両者に共通する骨子だが、実はキング本人は、この“類似性”について意外な見解を持っているという。

彼らは私にふさわしい以上の功績を認めている

Guardian紙の読者からの質問に対し、キングは『ストレンジャー・シングス』について次のように語っている。「世間が思うほど、私はあれをスティーヴン・キングの物語だとは思っていません」

さらに、キングはダファー兄弟（マット＆ロス・ダファー）への敬意を込めてこう続けた。「彼らは、私にふさわしい以上の功績を認めてくれているのだと思います。多くの才能ある人々がそうであるように、彼らは私の作品を読んで育ち、若く影響を受けやすかった頃にあのようなことがやりたいと志したのでしょう。しかし、彼らは非常に才能ある人たちです。彼らが展開させた物語には、スティーヴン・キング以上の要素が詰め込まれています」

キングは、同シリーズの全エピソードを視聴したことを明かし、とても気に入っていると作品のクオリティを絶賛。兄弟が自身のスタイルを継承しつつも、完全に独自のオリジナリティを確立していることを強調した。

宿敵ヴェクナのルーツは「踊るピエロ」にあり

キングが謙虚な姿勢を崩さない一方で、ダファー兄弟に尋ねれば、全く逆の情熱的な答えが返ってくるだろう。ヴァニティ・フェア誌のインタビューで、マットとロスは最凶の敵ヴェクナ（ジェイミー・キャンベル・バウアー）を含め、作品の随所にキングの影響、特にペニーワイズからのインスピレーションがあることを認めている。

マットによれば、企画当初から『IT』は大きな指針だったという。「小さな町の子どもたちが、別次元からの存在と戦うというアイデアは常に念頭にありました。私が『IT』から学んだ最大の教訓は、キャラクターが第一であるということ。そうでなければ、何が起きても意味がありません。ペニーワイズが現れたとき、読者が恐怖を感じるのは、子どもたちの中に自分自身を見ているからです」

キャラクターへの没入感こそが恐怖を増幅させる。マットはその教訓を胸に、視聴者がまるでその場にいるかのように錯覚する物語を構築したのだ。

この相思相愛の関係は、2021年にダファー兄弟がキングとピーター・ストラウブの共著「タリスマン」をNetflixで映像化するというニュースが流れた際、最高潮に達した。残念ながら、その後ダファー兄弟の制作拠点が移り変わった影響などでプロジェクトは現在棚上げ状態にあるとされている。

しかし、キング作品を血肉として育った兄弟にとって、巨匠の物語を翻案することは悲願でもあるはずだ。たとえ「タリスマン」ではなくとも、遠くない未来、彼らが再びスティーヴン・キングの世界に足を踏み入れる日が来ることを期待せずにはいられない。

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』全シーズンはNetflixで独占配信中。（海外ドラマNAVI）

