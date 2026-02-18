◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）

男子スロープスタイル（ＳＳ）の決勝が行われ、初出場で予選９位から出た長谷川帝勝（たいが、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が猛チャージに成功し、銀メダルに輝いた。同種目でのメダル獲得は男女を通じて初めて。悪天候の影響で約１時間前倒しで行われた決勝の１回目に８２・１３点のビッグスコアをマーク。ビッグエア（ＢＡ）で１１位に沈んだエースが雪辱を果たし、冬季日本勢の１大会歴代最多を更新する大台２０個目の獲得メダルの上積みに貢献した。ＢＡで銀メダルの木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝は１１位だった。

ヘルメットを脱いだ長谷川がトレードマークのウェーブパーマをなびかせた。出身の愛知県で美容師をする父・俊介さん（５１）が、年明けの五輪遠征出発前に仕掛けた五輪仕様の勝負ヘアだった。自然とオーバーワークになる息子に「五輪もなるようにしかならん。練習は腹八分目」と伝え、帽子から毛先が少し出る息子のお気に入りのスタイルで送り出した。

「帝勝」の名は、４歳からスノーボードの手ほどきをした父が「強くて格好よく」という思いを込めて、米男子ゴルフのタイガー・ウッズや、「虎になれ」との思いから付けたものだ。試技の１回目から名前よろしく帝勝チャージ。１位は譲ったが、銀メダルをつかみ初の五輪でその名を世界にとどろかせた。

６歳から小学５年まではサッカー少年で、ポジションは主にＦＷ。字を書くなど基本は左利きだが、経験者の父にならい蹴るのは右利きだ。「一番」の点取り屋を目指していた帝勝に「両利きになれ」と言った。右でのシュート練習後に、必ず左でも打たせた。スノーボードでも「両方できればストロングポイントになる。海外選手に『お前（利き足は）どっち？』と聞かれるのが理想」と俊介さん。逆スタンスの回転技を含め、４方向でボードを操ることができるバランス感覚が強みになった。

父の影響を受けて始めたスノーボード。五輪という舞台で大河ドラマを描いた。