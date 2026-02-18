¡ÚÌÜ·â¡Ûºå¿À¤ÎÌ¾¼ê¡¦ÃæÌîÂóÌ´¤¬ÄÁ¤·¤¯à¥°¥é¥ÖÅê¤²á¡Äµ¹ÌîºÂ¤ÎÄ«¤ËÁö¤Ã¤¿¤¶¤ï¤á¤
¡¡ºå¿À½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê£±£¸Æü¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¡Ë¤Ç¡¢ÆâÌî¼éÈ÷¤ÎÍ×¡¦ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬Áá½Ð¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ÇÂÇµå¤ò¤µ¤Ð¤¡¢»þÀÞ¤Î¹¥Êá¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é´¿À¼¤â¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢Ä«¤«¤é½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¥Ã¥¯¤¬½ªÈ×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£Æñ¤Ê¤¯½èÍý¤·¤Æ¤¤¿ÃæÌî¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Á÷µå¤äÊáµå¤Ç¥ß¥¹¤¬Â³¤¡¢ÄÁ¤·¤¯¥¨¥é¡¼¤òÏ¢È¯¡£»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬É½¾ð¤Ë¤Ë¤¸¤àÃæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ö¤òÃÏÌÌ¤ØÊü¤êÅê¤²¤ë¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¡¢¼þ°Ï¤¬°ì½Ö¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤â½ªÈ×¤ËÆþ¤ê¡¢ÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡£¤¤¤Ä¤âÎäÀÅ¤ÊÌ¾¼ê¤À¤±¤Ë¡¢´¶¾ð¤¬É½¤Ë½Ð¤¿°ì½Ö¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ú¥ó¡õ¥«¥á¥é¡¦ËÌÀîÃÒ¹¯¡Ë