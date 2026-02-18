中道改革連合は１８日、新執行部を発足させた。

小川代表は将来の合流を見据え、立憲民主、公明両党との３党連携に期待を寄せるが、首相指名選挙では立民参院議員５人が造反し、出ばなをくじかれた格好だ。巨大与党への対抗策や党内融和などの課題も山積し、小川氏は難しいかじ取りを迫られている。（中田隆徳）

参院本会議での１回目の首相指名選挙で、立民の森裕子氏や青木愛氏ら５人は、小川氏ではなく、立民の水岡代表に投票した。小沢一郎前衆院議員が率いる「一清会」に所属する青木氏は記者団に「現時点で立民所属なので、立民代表の名前を書くのは至極当然だ」と説明した。

小川氏、水岡氏、公明党の竹谷代表は１７日の会談で、特別国会での３党の連携を確認し、首相指名選挙で立民と公明も小川氏に投票することで大筋合意したばかりだった。小川氏は１８日、「今後の３党のコミュニケーションに及ぼす影響を最小化する努力をしたい」と語った。

中道改革はこの日の議員総会で、幹事長に立民出身の階猛氏（５９）、政調会長に公明出身の岡本三成氏（６０）らを起用する人事案を承認した。特別国会では、自民党だけで総定数の「３分の２」（３１０）を上回る巨大与党と対抗することになる。

３党の政調会長は国会内で会談し、各党の部会を統合し、合同で政策協議を行うことを議論した。代表質問や予算委員会といった国会論戦で見せ場を作り、中道改革の支持率向上を図る狙いがある。岡本氏は会合後、法案賛否を３党で一致させるか記者団に問われた際、「分かれるかもしれないが、（一致を）目指したい」と述べるにとどめた。

小川氏は政権監視と政策提言で党の存在感を高めたい考えだ。党所属は衆院議員４９人だけで、衆院で予算を伴う法案や内閣不信任決議案を単独提出できる５１議席以上に届かず、他党の協力は不可欠となる。

ただ、ともに連合の支援を受ける国民民主党の玉木代表は「（中道改革、立民、公明の）３党間の連携がどれだけ図られるかを見定めていく」としており、慎重姿勢を崩していない。

党内融和も中道改革の喫緊の課題だ。小川氏はこの日、衆院選の落選者から意見を聞き取る場を今月中にも設ける方針を示した。落選者からは離党意向の表明が相次いでおり、ベテランは「党の再建には５年、１０年の期間が必要。反対野党から脱却しなければいけない」と強調した。