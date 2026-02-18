大分県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「大分市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
安全で穏やかに暮らせる街は、誰にとっても理想的な住まいの条件の1つ。通勤や買い物で外に出ても、不安を感じずに過ごせる環境は、日常の満足度を大きく左右します。では、そんな「治安の良さ」で注目される街はどこなのでしょうか。
その中から、大分県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。
2位：大分市／62票大分県の県庁所在地であり、県央部に位置する中核都市で、北は別府湾に面し、三方を山々に囲まれた、海と山の豊かな自然が調和する街です。大分川・大野川が潤す大分平野を中心に発展し、都市機能と商業施設が集まっています。県庁所在地として生活の利便性が高く、人当たりが良く穏やかな住民が多いのも特徴。その暮らしやすさが、結果として「安心して暮らせる街」という印象につながっています。
回答者からは「九州地方で最も犯罪発生率が低い県であり、県都である大分市も例外ではないと見なされています」（70代男性／鹿児島県）、「ここ数年で事故や事件の話を聞かないから」（20代女性／栃木県）、「繁華街があるけど落ち着いた雰囲気」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
1位：別府市／81票別府市は、由布・鶴見岳の麓に広がる扇状地で、別府湾に面した国際観光温泉文化都市。源泉数・湧出量ともに日本一を誇り、「別府八湯」と呼ばれる個性豊かな温泉地が点在しています。国際観光温泉文化都市としての歴史が生んだフレンドリーで開放的な雰囲気、そして温泉地ならではの穏やかな生活リズムが、この街の落ち着いた空気をつくっており、そうした環境が、「治安がいい」と感じられる背景になっているのはないでしょうか。
回答者からは「昔からの温泉施設が中心の町内会などがしっかりしてそう」（40代男性／大阪府）、「高齢者が多くのんびりしている」（30代女性／福岡県）、「観光地として有名なため犯罪をすると観光地のイメージダウンにつながるため少ないイメージ」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)