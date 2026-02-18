東大推薦に「数学の天才」はいらないのか？ 合格者一覧から消えた「ちょっと面白そうな子」
国際数学オリンピック（IMO）で金メダルをとった高校生が東京大学（以下、東大）の公募制学校推薦型選抜の2026年度入試で不合格になったことが話題です。本人がX（旧Twitter）でその旨を投稿し、大きく話題になっています。
国際数学オリンピックは高校生以下の数学好きの生徒が競う大会です。2025年には110国、630人が参加しました。その大会で優勝したことは快挙で、報道もされました。
この学生は地方の県立難関高校に在籍し、共通テストも1000点満点中、893点を得点しているとのこと。東大の推薦では「共通テスト8割以上」を求められるので十分な点数です。なぜ、不合格になったかの憶測が飛び交っています。
まず、東大の学校推薦型選抜とはどんな入試なのかを見てみましょう。
2016年から始まった入試で、「学生の多様化」「学部教育の活性化」が導入目的とされています。「特定の分野への卓越した能力や強い関心」を持つ受験生、地域やバックグラウンドの多様な学生をとるためのルートとされました。
そのため、東大で推薦が始まった頃に、ある東大の教授が「教養があって文化資本がある学生がほしいんだ」とSNSに投稿していました。一般選抜で入ってくる学生は塾での勉強が中心で本を読むなどをしていないため、教養や文化資本という部分ではその教授は物足りないと感じていたのでしょう。
しかし、「特定の分野への卓越した能力が高い高校生」を採ることは、日本の最難関大学の東大でも、そうそううまくいきませんでした。
その最大の理由は、入学後にしっかりと勉強ができ、よい成績をとれるだけの基礎学力も同時に求めたからです。いくら卓越した能力があっても入学後、勉強ができないと困るのです。
その基礎学力をどう測ったかというと、評定平均値と共通テストの点数です。
例えば、2026年の東大の推薦の要項には、文学部や法学部の要件として「学業成績に秀でていること」と書かれています。これは、具体的に「評定平均値○○以上」と示していなくても、学内で上位10％、評定平均値に換算すると4.3以上のことなのです。
国立大学の総合型選抜や推薦では評定4.3以上を求めることが目立ち、旧帝大クラスになると評定平均値4.6以上ないとなかなか合格しないということは、高校や塾では知れ渡っています。
評定平均値は体育や音楽などの実技科目も含みます。興味がない科目や不得意な科目も満遍なく手を抜かない「真面目さ」がないと、高い評定平均値はとれません。つまり、評定平均値は勤勉性の証明になるのです。
高校の先生方が口をそろえて言うのは、「探究学習で成果を出す生徒は決まって評定平均値が低い。国立の推薦に出願できない」ということです。
ある難関高校で世界的なレベルの論文を書いた生徒がいました。海外のトップ大学も「素晴らしい」と認め、話題になりました。ところがその生徒は評定平均値が振るわず、海外トップ大学や東大推薦に出願できませんでした。
「何かをやるということは何かをやらないこと」です。世界的な論文を書く作業に没頭すれば、学校の勉強は手抜きになってしまって当然です。
その観点からいうと、世界中を探しても、東大推薦や海外トップ大が求める「高校の成績がよく」「基礎学力と勤勉性がある」上で、「卓越した能力」を持つ学生はほぼ存在しないということになります。
ところが今、合格者の高校一覧をみると、全国のそうそうたる難関校が並びます。中堅校からの合格者は「まれ」な存在になっています。
つまり、かつては合格させていた「ちょっと面白そう」な学生の入学後のパフォーマンスが微妙だったのでしょう。今はもう、「ちょっと面白そうな中堅高校の子」は合格しなくなっています。中堅高校から合格するには、「アカデミックな視点で評価できる論文を提出した」などの実績が必要になります。
今や東大の推薦入試は、全国の難関高校で評定平均値がオール5の学生が合格していくような入試になっているので、「全国優等生大会」と私たち受験業界関係者は呼んでいます。
今回は東大の推薦で「卓越した能力」を求めるのに、実際には「難関高校で評定平均値が高い学生が合格していく入試」になった理由について言及しました。
要は成績がよくて、卓越した能力を持つ学生などほとんどいないのです。入学後、ちゃんと勉強してよい成績をとってくれる学生を確保するためには、難関高校で評定平均値が高い学生を選抜するのが「無難」という判断になっているように見えます。
では、多様性はどうでしょうか。東大は地方の学生や女子学生を増やしたいという思いがあるはずです。しかし、実際には推薦入試での合格者は大半が関東の学生で、女子よりも男子の方が多いのです。
この記事の執筆者：杉浦 由美子 プロフィール
キャリア20年の記者。『大学受験 活動実績はゼロでいい 推薦入試の合格法』（青春出版社）、『女子校力』（PHP新書）、『中学受験 やってはいけない塾選び』（青春出版社）など単著は14冊。『ダイヤモンド教育ラボ』、『ハナソネ』（毎日新聞社）『マネーポストWEB』（小学館）などで取材記事を寄稿している。趣味は取材。(文:杉浦 由美子)
