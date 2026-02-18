「なんじゃこのスタイル」新木優子、ミニスカ美脚ショットに反響！ 「足長っ」「スレンダー美女」
俳優の新木優子さんは2月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカートから美しい脚を披露し、反響を呼んでいます。
【動画】新木優子のミニスカ美脚ショット
ファンからは「なんじゃこのスタイル」「スタイル神」「足長っ」「美脚なんてもんじゃない」「スレンダー美女」「なんて美しいの」「洗練されすぎてる」など、称賛の声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「美脚なんてもんじゃない」新木さんは、自身がジャパンアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド・DIOR（ディオール）が東京・代官山にオープンした新施設「ディオール バンブー パビリオン」を訪れた時の動画を投稿。チェック柄のシャツとミニスカートのセットアップを着用していますが、ネイビーカラーが落ち着いた雰囲気を演出しています。スラリとした美しい脚が見えており、スタイルの良さが際立っている印象です。
写真も公開また、写真は11日に投稿済み。新木さんの美しいスタイルに、ファンからは「美脚ヤバい！」「めっちゃステキな…美脚」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
