300人が選ぶ「好き＆よく使うカメラアプリ」ランキング！ 2位「SNOW」、1位は？【専門家の解説も】
日常の何気ない風景から大切な記念日、自撮りまで収めることができる、スマホカメラは今や生活の一部です。高機能な加工アプリからシンプルさを追求した純正アプリまで、選択肢は多岐にわたりますが、実際に多くの人が愛用しているのはどのアプリなのでしょうか。
今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使うカメラアプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイドのばんかさんが、それぞれのアプリの特徴、おすすめの活用シーンを解説します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者にSNOWを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「加工が可愛くできるから」（30代女性／埼玉県）
「スノーのスタンプを使って我が子とたまに遊ぶ」（30代女性／福岡県）
「盛れるフィルターやスタンプが多く、写真を撮る時間自体が好きになるから」（40代男性／静岡県）
「snowは無料で可愛く使えるので重宝している」（40代女性／北海道）
＝＝＝
回答者にiPhoneノーマルカメラを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「起動が最速で、肉眼に近い自然な色合いをそのまま残せるところ」（60代男性／埼玉県）
「加工が入ってしまうと、大きくなって見返した時に我が子の顔ではなく別人が残るのが嫌だから」（30代その他／茨城県）
「画質が十分に高く、アプリを使わなくても高品質な写真が撮れる」（30代男性／茨城県）
「一番使いやすいから」（40代女性／鹿児島県）
＝＝＝
ばんか：私自身も、最も使用頻度が高いのがiPhoneのノーマルカメラです。スマホカメラで何より重要なのは「撮りたい瞬間を逃さないこと」。ロック画面からすぐに起動でき、最速でシャッターを切れる瞬発力は、他のカメラアプリでは代えがたい強みと言えます。
加えて、動作の安定感も大きな魅力です。過去に他のアプリで動画を撮影しているとき、アプリが落ちてしまった経験がありますが、純正カメラではそうした不安がほとんどありません。画質面でも、端末性能を最大限に引き出せるため、結果的に最も自然でキレイな写真が残ります。
編集機能は最低限といった印象ですが、簡単な補正レベルなら必要十分。細かな調整はLightroomなどと併用するのがおすすめです。
SNOWは「撮影という行為そのものを楽しみたい人」向きのカメラアプリですね。豊富なフィルターやスタンプ、顔補正機能により、シャッターを切る前から完成形をイメージしやすく、写真が苦手な人でも気軽に使える点が支持されている理由かと思います。
特に自撮りや家族・友人との写真では、“盛れる”加工や遊び心のある演出がコミュニケーションのきっかけとしても活躍するでしょう。
一方で、加工前提の設計のため、記録用途や自然な色味を重視する場合には不向きな場面もあります。SNS投稿や思い出づくりなど、「写真を作品として仕上げたい」「撮影時間も含めて楽しみたい」ユーザーにとっては、非常に相性のよいアプリと言えるでしょう。
【ばんかプロフィール】
月間50万PVを達成している「あなたのスイッチを押すブログ」を運営するブロガー。iPhone・Mac・Evernoteなど、ITサービスやガジェットの使い方を取り上げ、ビジネスやライフスタイルを楽しく便利にするヒントを紹介している。
＜調査概要＞
調査名： カメラアプリに関するアンケート
調査方法： インターネットアンケート
調査期間： 2026年1月19日
調査対象： 全国10〜70代の300人（女性：196人、男性：98人、その他：1人、回答しない：5人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
(文:ばんか)
今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使うカメラアプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイドのばんかさんが、それぞれのアプリの特徴、おすすめの活用シーンを解説します。
2位：SNOW (スノー) ／ 41票多機能カメラアプリとして根強い人気を誇る「SNOW」がランクイン。豊富な顔補正フィルターやスタンプ、さらにはAIを活用した最新の加工機能も充実しています。
回答者にSNOWを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「加工が可愛くできるから」（30代女性／埼玉県）
「スノーのスタンプを使って我が子とたまに遊ぶ」（30代女性／福岡県）
「盛れるフィルターやスタンプが多く、写真を撮る時間自体が好きになるから」（40代男性／静岡県）
「snowは無料で可愛く使えるので重宝している」（40代女性／北海道）
＝＝＝
1位：iPhoneノーマルカメラ ／ 198票圧倒的な票数を集めたのは、iPhone端末に標準搭載されている「ノーマルカメラ」でした。ロック画面からすぐに開ける起動の速さと、年々進化する画質の良さが魅力的です。
回答者にiPhoneノーマルカメラを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「起動が最速で、肉眼に近い自然な色合いをそのまま残せるところ」（60代男性／埼玉県）
「加工が入ってしまうと、大きくなって見返した時に我が子の顔ではなく別人が残るのが嫌だから」（30代その他／茨城県）
「画質が十分に高く、アプリを使わなくても高品質な写真が撮れる」（30代男性／茨城県）
「一番使いやすいから」（40代女性／鹿児島県）
＝＝＝
専門家の解説1、2位に選ばれた「iPhoneノーマルカメラ」「SNOW」について、All About インターネットガイドのばんかさんにお聞きしました。
ばんか：私自身も、最も使用頻度が高いのがiPhoneのノーマルカメラです。スマホカメラで何より重要なのは「撮りたい瞬間を逃さないこと」。ロック画面からすぐに起動でき、最速でシャッターを切れる瞬発力は、他のカメラアプリでは代えがたい強みと言えます。
加えて、動作の安定感も大きな魅力です。過去に他のアプリで動画を撮影しているとき、アプリが落ちてしまった経験がありますが、純正カメラではそうした不安がほとんどありません。画質面でも、端末性能を最大限に引き出せるため、結果的に最も自然でキレイな写真が残ります。
編集機能は最低限といった印象ですが、簡単な補正レベルなら必要十分。細かな調整はLightroomなどと併用するのがおすすめです。
SNOWは「撮影という行為そのものを楽しみたい人」向きのカメラアプリですね。豊富なフィルターやスタンプ、顔補正機能により、シャッターを切る前から完成形をイメージしやすく、写真が苦手な人でも気軽に使える点が支持されている理由かと思います。
特に自撮りや家族・友人との写真では、“盛れる”加工や遊び心のある演出がコミュニケーションのきっかけとしても活躍するでしょう。
一方で、加工前提の設計のため、記録用途や自然な色味を重視する場合には不向きな場面もあります。SNS投稿や思い出づくりなど、「写真を作品として仕上げたい」「撮影時間も含めて楽しみたい」ユーザーにとっては、非常に相性のよいアプリと言えるでしょう。
【ばんかプロフィール】
月間50万PVを達成している「あなたのスイッチを押すブログ」を運営するブロガー。iPhone・Mac・Evernoteなど、ITサービスやガジェットの使い方を取り上げ、ビジネスやライフスタイルを楽しく便利にするヒントを紹介している。
＜調査概要＞
調査名： カメラアプリに関するアンケート
調査方法： インターネットアンケート
調査期間： 2026年1月19日
調査対象： 全国10〜70代の300人（女性：196人、男性：98人、その他：1人、回答しない：5人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
(文:ばんか)