スノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）の決勝が行われ、２３年世界選手権金メダルで初出場の長谷川帝勝（たいが、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銀メダルを獲得した。

長谷川の銀で今大会日本が獲得したメダル数は２０個の大台に乗った。ジャンプ個人ノーマルヒル女子の丸山希が２日目に銅メダルで口火を切った。同じ日にスノーボード男子ビッグエアの木村葵来が今大会日本勢初の金メダルを獲得した。３日目にはフィギュアスケート団体で銀メダル。４日目にはスピードスケート女子１０００メートルで高木美帆が銅、スノーボード女子ビッグエアで村瀬心椛が金、ジャンプ男子個人ノーマルヒルで二階堂蓮が銅と一気に３個のメダル。５日目のジャンプ混合団体の銅まで３日連続で日本勢のメダル獲得が続いた。

スノーボード男子ハーフパイプでは戸塚優斗が金、山田琉聖が銅と２人が表彰台に立った８日目。９日目はジャンプ男子個人ラージヒルで二階堂蓮が銀メダルも悔しい結果に涙を流す場面も。１１日目にはフィギュアスケートペアで「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組がショートプログラム５位から奇跡の逆転で金メダルを獲得し、列島を歓喜に包んだ。

日本勢の１大会最多メダルは１２日目のスピードスケート女子団体追い抜きで１９個目を獲得して過去最高だった北京の１８個を上回っていた。