¡Úµð¿Í¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×»³À¥¿µÇ·½õ¤¬Êâ¤à£·Ç¯ÌÜ¤ÎÊá¼êÁè¤¤
¡¡µð¿Í¡¦»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¤¬²Æì½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×µÙÍÜÆü¤Î£±£¸Æü¡¢¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿£±£µÆü¤Î¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ç£µ²ó¤Ëº¸ÍãÀþ¤ØÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤â¤È¤â¤È¶¯¸ª¤Ê¤É¼éÈ÷ÌÌ¤Î¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢ºòµ¨¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²ÎÒ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤È£·Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤êÊÑ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÊá¼ê¿Ø¤Ï¸½ºß£±·³¤Ë´ßÅÄ¡¢¹ÃÈå¡¢Âç¾ë¤¬¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë£²·³¤Ë¤Ï¾®ÎÓ¤â¤¤¤ë¤À¤±¤Ëº£Ç¯¤âÁè¤¤¤Ï¤·Îõ¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¼ÂÀï¤Ï»Ä¤ê£µ»î¹ç¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤ÆÃÃ¤¨Ä¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£