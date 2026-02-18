【石田千穂】STU48卒業記念の3rd写真集発売決定！卒業を飾る艶やかなランジェリー＆ビキニカット解禁

STU48 石田千穂3rd写真集（タイトル未定）発売決定！！

STU48の1期生としてグループ結成当初から数多くのシングルで選抜・センターを務めた石田千穂。彼女の卒業を記念した、待望の3rd写真集の発売が決定した。

石田千穂 ©集英社／菊地泰久

STU48での9年間にわたる活動の集大成となる本作。撮影の舞台はシンガポールだ。開放感あふれるリゾートホテルやヴィラを背景に、彼女の美しさを余すことなく収めた。

石田千穂 ©集英社／菊地泰久

本作ではランジェリーやビキニ姿に加え、自身初となる「史上最高のオトナSEXY」なカットにも果敢に挑戦。アイドルという枠を超え、新たなステージへと歩み出す彼女の「新境地」が凝縮されている。

圧倒的な艶っぽさと開放感に満ちた、ファン必携の満足度の高い1冊に仕上がった。

石田千穂 ©集英社／菊地泰久

【プロフィール】

石田千穂（いしだ・ちほ）

誕生日：2002年3月17日

血液型：O型

出身地：広島県

趣味：映画鑑賞・卵焼き作り

特技：継続力・ら行言葉



瀬戸内エリアを拠点に活動するSTU48の1期生。デビューシングルから10作連続で選抜入りし、センターを3回つとめるなど常にグループをけん引してきた人気メンバー。ソロ活動では女優業にも挑戦するなど、活躍の幅を広げている。また人気YouTubeコンテンツ「THE FIRST TAKE」でソロ歌唱にも挑戦するなど人気急上昇中。

＜本人コメント＞

「STU48の石田千穂です。

卒業を記念して集英社さんから3rd写真集を発売させていただきます。

シンガポールで美味しいご飯を沢山食べながら、自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました。

STU48での活動を始めた、15歳の頃の私と比べると本当にお姉さんになりました。感慨深いです。

とっても特別で大切な1冊、大好きな皆さんに見ていただける日がとても楽しみです。」

石田千穂 ©集英社／菊地泰久

【書誌情報】

■STU48 石田千穂3rd写真集（タイトル未定）

発売日：2026年4月22日（水）

撮影：菊地泰久

予価：3,520円（税込）

体裁：A4判128ページ

発売：集英社