◇オープン戦 東芝9―2四国・愛媛（2026年2月18日 坊ちゃんスタジアム）

社会人野球の東芝が18日、四国・愛媛とのオープン戦に臨み、南大輔外野手（23）のソロ本塁打などで9得点を挙げ、快勝した。

「打った瞬間、入ったかなと思いました」

代打での途中出場ながら、アピールに成功した。5―0で迎えた6回1死。カウント1ボールから、2球目の真ん中付近のスライダーをはじき返した。低いライナー性の打球ながら、白球は左翼席へ。持ち味である長打力を改めて見せつけた。

花咲徳栄（埼玉）、日体大を経て、今季が入社2年目。確実性を高めるべく、オフシーズン中は置きティーを重点的に取り組んできた。ボールをさまざまなコースや高さに設定。「止まっているボールをバットの芯で確実に捉える」。いたずらにバットを振るのではなく、目的意識をしっかり持った取り組みが一発につながった。

「昨年は試合にたくさん出してもらいましたが、完全なレギュラーにはなれなかった。今年は1年間試合に出続けて、レギュラーをつかむ意識でいます」

日体大では主に三塁と外野を兼任していたが、入社1年目だった昨季は外野に専念。だが、出場機会をより増やすべく、今季は三塁にも再挑戦することとなった。代打での打席を終えたこの日の守備位置は三塁。2度の守備機会で1失策を記録したが、今後も地道な練習を積み重ねていく。

昨夏の都市対抗では、社会人野球の醍醐味を経験した。JR東日本との初戦は2点を追う8回無死一塁で代打として登場。カウント1―2と追い込まれながら、左翼線二塁打を放って好機を広げた。

「甲子園も経験させていただきましたが、都市対抗はこんなにすごいんだと思いました。ドームなんで歓声も響くというか。あの雰囲気を知れて良かったですし、あの打席は自信にもつながりました」

激戦の西関東予選を第1代表で突破して再び、あの舞台に戻るために。「その目標に向けてチームに貢献したい」。右打ちのスラッガーは力強く言葉を結んだ。