8日の衆議院総選挙を受け、総理大臣の指名選挙などを行う特別国会が18日、召集されました。



初当選を果たした山口県関係の新人議員も初登院しました。



18日朝の国会前は、初当選した議員や報道関係者で混みあっていました。



午前8時の開門と同時に、議員らが次々と国会に登院していきます。



山口2区で、中道改革連合の平岡秀夫さんとの一騎打ちを制し3回目の当選を果たした自民党の岸信千世さんは、「勝って兜の緒を締める」と決意を述べました。





（岸信千世氏）「（自民党が）衆議院の議席の3分の2以上を獲得した。憲法改正や皇室典範の改正、様々な生活のテーマもある。しっかりひとつひとつ着実に結果を上げていくことが求められている」元県議会議員の自民党・俵田祐児さん。比例中国ブロック最下位の21位に記載されていましたが、「高市旋風」を追い風に自民党が中国地方の小選挙区を独占したことで、初当選を果たしました。（俵田祐児氏）「高市政権をしっかり支えるために議席をいただいた」「私自身が地方政治家を経験したことを糧に、これから地方のため、全国の地域・自治体の課題に取り組める国会議員でありたい」議員会館にある俵田さんの事務所を訪ねると…机や棚は、まだ、ほとんど空っぽの状態です。17日に入居したばかりで、衆議院議員の名刺も18日になって届いたところでした。参政党の島村薫さんは山口3区で敗れたものの、比例中国ブロックで復活当選。国政には初挑戦でしたが、参政党として中国地方では初めての国会議員となりました。党の当選同期と一緒に初登院し、神谷宗幣代表と国会議事堂を背景に記念撮影をしていました。（島村薫氏）「中国ブロックで戦ってくださった皆様、有権者の1票1票をお預かりしているので、その責務を果たしたいという気持ち」歴史的な大勝で巨大与党となった自民党。今後は高市総理が掲げる政策をどう実現していくのかが注目されます。18日の衆議院本会議では総理大臣指名選挙で高市総理が再び選出され、第2次高市内閣では山口3区選出の林芳正さんは総務大臣に再任される見通しです。