18日（水）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のつくばユナイテッドSun GAIAは3月7日（土）と8日（日）に牛久運動公園体育館で開催される長野GaRons戦で各日100名、合計200名を招待すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

サンガイアにとって2025-26シーズン最後のホームゲームとなる本節。今回は特別企画としてSNS限定無料チケットキャンペーンが実施される。

応募は「サンガイアの公式インスタグラム（@sungaia_official）をフォロー&該当の投稿にいいね&サンガイアの公式インスタグラムアカウントをメンションしてストーリーズで投稿」「サンガイアの公式X（@gaian_sungaia）をフォロー&該当の投稿にいいね&リポスト」「サンガイアの公式フェイスブック（@sungaia.jp）をフォロー&該当の投稿にいいね&シェア」のいずれかを実施の上、専用フォームで回答を行うことで完了する。

対象席種は自由席で、応募締め切りは3月1日（日）23:59。抽選を行った後、当選者の方に後日メールを送るとしている。