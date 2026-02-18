ミラノ・コルティナオリンピックは１８日、スノーボード・スロープスタイルの男子決勝が行われ、長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１回目に８２・１３点をマークし、銀メダルに輝いた。

この種目では男女通じて日本勢初のメダル獲得となった。木俣椋真（ヤマゼン）は１１位に終わり、男子ビッグエアの銀に続くメダル獲得はならず。蘇翊鳴（中国）が８２・４１点で優勝した。

表彰台を逃したビッグエアの借りを返す銀メダル。長谷川は「悔しさはあるけど、一番はホッとした。努力が報われてうれしい」。表情はすがすがしかった。

１回目は「『帝勝』スタイル全開でいった」。障害物を着実にこなした後、高難度の４回転半や「自分の象徴」と表現するダブルロデオ（２回後方宙返り）をしながらの３回転半を着地。会心の滑りで８２・１３点をマークし、左拳を握った。

愛知県出身の２０歳。２０２３年世界選手権のビッグエアを１７歳で初制覇。２５年世界選手権でも２位に入った日本のエース。時に「ビッグマウス」と呼ばれるように、初出場ながら「五輪は数あるタイトルの中の一つで通過点」と語る。

ただ、その自信は確かな技術に裏打ちされている。２３年には、４方向の跳び方で５回転半を成功させたライダーだ。「技のメイク（成功）率が自分の武器」と胸を張る通り、大舞台でも技の安定感が光った。

「今日の英雄、明日の凡人」――。好きな野球漫画に出てくるセリフを胸に刻み、周囲が一目置く練習量で鍛錬を重ねた。長谷川はレース後、昨年１２月に左膝半月板損傷の大けがを負っていたことを明かしたが、「この試練が最後に自分を成長させてくれた」と振り返った。

今大会、日本勢の金メダル第１号を狙うと宣言したビッグエアでは、１１位。「恥をかいて自分がでっかくなる。敗北が次につながる」。そう意気込んで臨んだスロープスタイルで、見事なメダル。「歴史に名を刻んだかな」と胸を張った。（小沢理貴）