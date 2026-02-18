ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケートは１７日の女子団体追い抜きで高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（はな）（立大）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）で３位決定戦に臨んだ日本は２分５８秒５０で米国を破って銅メダルに輝き、この種目で３大会連続の表彰台に上がった。

高木は今大会で１０００メートル、５００メートルの銅に続くメダル獲得。通算１０個目として夏冬を通じた日本選手のメダル獲得数で歴代３位タイになり、自身が持つ日本女子最多記録も更新した。準決勝は高木、佐藤、堀川桃香（富士急）の布陣でオランダに敗れた。カナダが２連覇。

高木と佐藤は団体追い抜きで３大会を戦い、これで金銀銅のメダルを獲得した。佐藤は「美帆さんのお尻しか見てこなかったので」と連係に自信を持ち、高木も「安心して後ろを任せられた」。この２本柱に、堀川と野明が加わった日本は堂々たる戦いを見せた。

堀川は長距離タイプ。最初は高木、佐藤の加速についていけず最後尾を任せられない時期もあった。一方、今季加入の野明は人の滑りに合わせる技術が抜群。ただ、「私はサブの４番手。邪魔だけしないように」とどこか自信がなかった。

そんな中で高木らは「メダルを取るよ！」とチームを鼓舞してきた。野明が存在感を見せ始めると、堀川も「私ももっと頑張らないと」と練習に力を入れた。

先頭を交代せず、後ろの選手が前を押す「プッシュ戦術」が現在の主流だ。各国とも一体感が増し、番狂わせが減る中で個の力がそのまま反映される種目になったとの声もある。その中で日本は上位を譲らない。「一人で滑るような一体感が一番強いのは日本だから」と佐藤は言う。

空気抵抗を受けにくい並び方、前後が接触せずに近づける位置取り、腕の押し方も肘の開く角度まで突き詰めてきた。敗れはしたが、準決勝では堀川が苦しい終盤に最後方で支え、３位決定戦では野明が高木にピタリとついて後押しした。高木は「プッシュのレベルがどんどん上がり、その支えが心強く思い切りいけた」と頼もしくなった仲間の姿に目を細める。金に届かずとも、十分に誇れる銅メダル。最後は４人で日の丸を持ち、笑顔でリンクを回った。（森井智史）