Aile The Shotaが2ndアルバム『REAL POP 2』を本日リリース、リード曲「開花宣言」のMVを公開した。

本楽曲を手掛けるのは、アイナ・ジ・エンド、なとり、Ayumu Imazu、Imaseなど国内外問わず様々なアーティストを手掛けるプロデューサー・Shin Sakiura。80〜90年代に世界的に流行した“New Jack Swing”を取り入れたリスナーの心を感情のままに踊らせるリアルなポップスとなっている。

そんなダンスナンバーの振付は、国内を中心に数々の振付を手掛けるほか、現在はPRODUCE101新世界のダンストレーナーを務めるKAITA、BE:FIRST-MasterPlanやHANA-Drop等の振付を担当するほか、ダンスバトルの世界大会でも優勝経験を持つReiNaらが所属する、世界的ダンスチームの「RHT.（アールエイチティー）」が担当。さらにチームでは初となるフルメンバーでのMV出演となり、華やかな表現力を纏ったパフォーマンスで豪華な仕上がりに花を添えた。

そんなRHT.が開催する「RHT. 2nd ONE-MAN LIVE『限界TOP.破』」にAile The Shotaの出演が決定。RHT.新体制10名での初のワンマンライブ、そして初の2都市開催となる。

なお、本MV公開に伴い、コメントキャンペーンも開催中だ。さらにアルバムを引っ提げ11都市を巡る全国ツアー＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞のチケットが本日より一般販売開始となっている。

｢開花宣言 (Prod. Shin Sakiura)｣

2026.01.28 (水) デジタルリリース

https://lnk.to/ats_kaikasengen

2nd Album『REAL POP 2』

2026.02.18 (水) 発売 ▲2nd Album『REAL POP 2』数量限定版 【数量限定盤】CD+Blu-ray (3DISC)

・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257

・価格：￥13,000(税込み) / ￥11,819(税抜き)

・仕様：BOX + デジパック

・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック(ページ数未定) 収録内容

-CD-

01​. 開花宣言 (Prod​.Shin Sakiura)

02​. SAKURA (Prod​. Taka Perry)

03​. ShyなBaby (Prod​. Sam is Ohm)

04​. ENOSHIMA ORANGE BLUE (Prod​. Taka Perry)

05​. 向日葵花火 (Prod​. ☆Taku Takahashi)

06​. レイドバック (Prod​. Ryo ‘LEFTY’ Miyata)

07​. 月見想 (Prod​. 蔦谷好位置)

08​. Fantasize (Prod​. Alenoise)

09​.りんごじゅーす (Prod​. HIRORON)

10​.ハナユキ (Prod​. UTA, LOAR)

11​.キセキセツ (Prod​. Taka Perry) -Blu-ray DISC 1-

・Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”

March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER -Blu-ray DISC 2-

・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜 ▲2nd Album『REAL POP 2』通常盤 【通常盤】CD Only

・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264

・価格：￥3,300(税込み) / ￥3,000(税抜き)

・仕様：紙ジャケ

・封入特典：シリアルコード付き 収録内容

-CD-

※BMSG-0025と収録内容共通

＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞

2026年03月20日(金・祝)

鹿児島 CAPARVO HALL

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年03月21日(土)

福岡 DRUM LOGOS

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年03月28日(土)

埼玉 HEAVEN’S ROCK熊谷 VJ-1

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月04日(土)

新潟 新潟LOTS

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月19日(日)

岡山 YEBISU YA PRO

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月25日(土)

石川 金沢RED SUN

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月29日(水・祝)

大阪 BIGCAT

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年05月08日(金)

宮城 仙台Rensa

OPEN 18:00 / START 19:00 2026年05月09日(土)

北海道 札幌 PENNY LANE24

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年05月23日(土)

愛知 THE BOTTOM LINE

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年05月28日(木)

東京 Zepp DiverCity (TOKYO)

OPEN 18:00 / START 19:00 【チケット種別・料金】

スタンディング：\5,500(税込)

2階指定席：￥6,000(税込) ※Zepp DiverCity(TOKYO)公演のみ 【チケット詳細】

▼一般販売

受付期間：2月18日(水) 12:00〜

https://eplus.jp/ailetheshota/

＜コラボレーションバー＞

https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuyastream/restaurant/bar/plan/138095/index.html

開催期間：2月10日（火）〜21日（土）

開催時間：18:00〜23:00（DRINK L.O.22:30 / FOOD L.O.22:00）

※15日(日)、16日（月）は営業時間が異なるためご注意ください