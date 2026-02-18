Aile The Shota、2ndアルバム『REAL POP 2』リード曲「開花宣言」MV公開。RHT.が振付を担当し映像にも出演
Aile The Shotaが2ndアルバム『REAL POP 2』を本日リリース、リード曲「開花宣言」のMVを公開した。
本楽曲を手掛けるのは、アイナ・ジ・エンド、なとり、Ayumu Imazu、Imaseなど国内外問わず様々なアーティストを手掛けるプロデューサー・Shin Sakiura。80〜90年代に世界的に流行した“New Jack Swing”を取り入れたリスナーの心を感情のままに踊らせるリアルなポップスとなっている。
そんなダンスナンバーの振付は、国内を中心に数々の振付を手掛けるほか、現在はPRODUCE101新世界のダンストレーナーを務めるKAITA、BE:FIRST-MasterPlanやHANA-Drop等の振付を担当するほか、ダンスバトルの世界大会でも優勝経験を持つReiNaらが所属する、世界的ダンスチームの「RHT.（アールエイチティー）」が担当。さらにチームでは初となるフルメンバーでのMV出演となり、華やかな表現力を纏ったパフォーマンスで豪華な仕上がりに花を添えた。
そんなRHT.が開催する「RHT. 2nd ONE-MAN LIVE『限界TOP.破』」にAile The Shotaの出演が決定。RHT.新体制10名での初のワンマンライブ、そして初の2都市開催となる。
なお、本MV公開に伴い、コメントキャンペーンも開催中だ。さらにアルバムを引っ提げ11都市を巡る全国ツアー＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞のチケットが本日より一般販売開始となっている。
｢開花宣言 (Prod. Shin Sakiura)｣
2026.01.28 (水) デジタルリリース
https://lnk.to/ats_kaikasengen
｢開花宣言 (Prod. Shin Sakiura)｣
2026.01.28 (水) 配信スタート
https://lnk.to/ats_kaikasengen
2nd Album『REAL POP 2』
2026.02.18 (水) 発売
【数量限定盤】CD+Blu-ray (3DISC)
・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257
・価格：￥13,000(税込み) / ￥11,819(税抜き)
・仕様：BOX + デジパック
・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック(ページ数未定)
収録内容
-CD-
01. 開花宣言 (Prod.Shin Sakiura)
02. SAKURA (Prod. Taka Perry)
03. ShyなBaby (Prod. Sam is Ohm)
04. ENOSHIMA ORANGE BLUE (Prod. Taka Perry)
05. 向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi)
06. レイドバック (Prod. Ryo ‘LEFTY’ Miyata)
07. 月見想 (Prod. 蔦谷好位置)
08. Fantasize (Prod. Alenoise)
09.りんごじゅーす (Prod. HIRORON)
10.ハナユキ (Prod. UTA, LOAR)
11.キセキセツ (Prod. Taka Perry)
-Blu-ray DISC 1-
・Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”
March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER
-Blu-ray DISC 2-
・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜
【通常盤】CD Only
・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264
・価格：￥3,300(税込み) / ￥3,000(税抜き)
・仕様：紙ジャケ
・封入特典：シリアルコード付き
収録内容
-CD-
※BMSG-0025と収録内容共通
＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞
2026年03月20日(金・祝)
鹿児島 CAPARVO HALL
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年03月21日(土)
福岡 DRUM LOGOS
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年03月28日(土)
埼玉 HEAVEN’S ROCK熊谷 VJ-1
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年04月04日(土)
新潟 新潟LOTS
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年04月19日(日)
岡山 YEBISU YA PRO
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年04月25日(土)
石川 金沢RED SUN
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年04月29日(水・祝)
大阪 BIGCAT
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年05月08日(金)
宮城 仙台Rensa
OPEN 18:00 / START 19:00
2026年05月09日(土)
北海道 札幌 PENNY LANE24
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年05月23日(土)
愛知 THE BOTTOM LINE
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年05月28日(木)
東京 Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 18:00 / START 19:00
【チケット種別・料金】
スタンディング：\5,500(税込)
2階指定席：￥6,000(税込) ※Zepp DiverCity(TOKYO)公演のみ
【チケット詳細】
▼一般販売
受付期間：2月18日(水) 12:00〜
https://eplus.jp/ailetheshota/
＜コラボレーションバー＞
https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuyastream/restaurant/bar/plan/138095/index.html
開催期間：2月10日（火）〜21日（土）
開催時間：18:00〜23:00（DRINK L.O.22:30 / FOOD L.O.22:00）
※15日(日)、16日（月）は営業時間が異なるためご注意ください
関連リンク
◆Aile The Shota オフィシャルサイト
◆Aile The Shota オフィシャルX
◆Aile The Shota Info X
◆Aile The Shota オフィシャルInstagram
◆Aile The Shota オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Aile The Shota オフィシャルTikTok