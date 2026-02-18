CLAN QUEENが、本日2月18日にリリースされた新曲「Whitoxin」のMVを公開した。

新曲「Whitoxin」は、どれだけ満たされても足りないものが常にあり、ないものねだりに近い感情が人間には備わっていること、その人間味のある冷たさを表現した楽曲。タイトルは“白”と“毒”の造語だ。

白を美しいとわかっていてもそれを塗りつぶしたくなる色が自分の中にもある。冬という季節の中で、足りない自分と向き合う姿が表現されている。そんな葛藤にも似た感情を、CLAN QUEEN史上一番ストレートに、かつポップに、切なく冬らしいアレンジで描いた。

MVはamazarashi、私立恵比寿中学、須田景凪などの作品も手掛けるメンバーのマイ(B)が監督を務めた。マイは、以下のようにコメントしている。

◆ ◆ ◆

愛され、満たされているはずの場所にいながら消えない空白。

その穴を否定せず、抱えたまま生きていく人の一人の自己対話の時間を描きました。

どんな状況にいる人でもきっと持っている、人それぞれのぽっかりと空いた穴や毒。

解決や救いではなく、抱えながら生きていくための時間を見つめたMVになっています。 歌詞を読みながら映像を見ていただけたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️＜CLAN QUEEN ONEMAN TOUR 2026＞ 2026年

4月11日（土）北海道 PENNY LANE 24 ※SOLD OUT

OPEN 16:00 / START17:00 4月19日（金）福岡 BEAT STATION ※SOLD OUT

OPEN 16:30 / START 17:00 5月8日（金）愛知 Zepp Nagoya

OPEN 18:00 / START 19:00 5月10日（金） 大阪 Zepp Osaka Bayside

OPEN 17:00 / START 18:00 5月15日（金）東京 Zepp DiverCity ※SOLD OUT

OPEN 18:00 / START 19:00 ▼追加公演

2026年4月18日（土）福岡BEAT STATION

OPEN 16:30 / START 17:00 チケット

・料金：\6,500+1D ▼プレリクエスト2次先行

受付URL： https://l-tike.com/clanqueen/

受付期間：2026年2月12日（木）18:00〜2月26日（木）23:59

◾️イベント出演情報

＜Vポイント presents ツタロックフェス2026＞

2026年3月22日（日）千葉・幕張メッセ4・5・6・7ホール

チケット：https://eplus.jp/tsutarockfes/ ＜EIGHT BALL FESTIVAL 2026 supported by GROP

2026年3月28日（土）CONVEX岡山

開場11:00 / 開演11:30

チケット：https://eightballfestival.jp ＜SENDAI PIT 10th Anniversary Special 「LIVE STORAGE」 supported by Date fm RAD〜Radio All Day〜

2026年4月5日（日）宮城・仙台PIT

w / 凛として時雨

チケット：https://w.pia.jp/t/pit-livestorage/ ＜JAPAN JAM 2026＞

2026年5月3日（日・祝）千葉・蘇我スポーツ公園

詳細：https://jfes.go.link/6KIFd ＜VIVA LA ROCK 2026＞

2026年5月4日（月・祝）埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場

詳細：https://vivalarock.jp/2026/ ＜METROCK 2026＞

2026年5月16日（土）、17日（日）東京 海の森公園 ※日程公開前

詳細：https://metrock.jp/