Makiが、3月18日リリースのメジャー1stフルアルバム『My favorite things』から、リード曲「May」を本日先行配信リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開された。

アルバム先行配信曲となる「May」は、疾走感あふれる力強いバンドサウンドに、春、新しい街での不安と期待が入り混じる気持ちを言葉にのせた新生活シーズンにおくる1曲になっているという。

MVでは、初タッグとなる映像クリエイター・YUTARO（ART LOVE MUSIC）を監督に迎え、渋谷の街を舞台に、自分たちの“これまで”と“これから”を探し求めるように演奏するメンバーの姿を叙情的に描き出している。撮影は開放感あふれる建物の屋上などで行われ、澄み渡る青空が映える鮮烈な映像作品へと仕上がったとのことだ。

また、アルバムリリースツアー＜Maki Tour 2026「四暗刻」＞の5月公演の対バンゲストも解禁された。4月29日の愛知・Zepp Nagoyaを皮切りに、10月4日の沖縄Outputまで全国31カ所を巡る本ツアーは、初日のZepp Nagoya、8月21日の大阪・GORILLA HALL OSAKA、9月4日の東京・Zepp Divercity TOKYOがワンマン公演となり、その他の公演はゲスト有りの対バンツアーとなる。

今回、第1弾ゲストとして発表されたのは5月公演に参戦するキュウソネコカミ、BLUE ENCOUNT、SHE’ll SLEEP、KUZIRA、the奥歯’s、THE FOREVER YOUNGの計6組だ。4月、5月公演チケットの一般発売は2月21日10時より開始、また6月以降の公演ゲストも順次解禁されるので、ツアーの続報をぜひチェックしてほしい。

◾️メジャー1stフルアルバム『My favorite things』 初回限定盤 通常盤 2026年3月18日（水）リリース

購入：https://lit.link/maki_mft Maki 日本コロムビア特設サイトhttps://columbia.jp/maki/ ▼先行配信「May」

配信：https://maki-jpn.lnk.to/Myfavoritethings 初回限定盤（CD+DVD）COZP-2308/9 ￥5,280（税込）※特殊パッケージ仕様

通常盤（CD）COCP-42655 ￥3,300（税込）

コロムビアミュージックショップ限定盤（Tシャツ付）

・初回限定盤＋Tシャツ ￥8,280（税込）

・通常盤＋Tシャツ ￥6,300（税込）

＊サイズ展開：M・L・XL（数量限定） ▼初回特典（CD＋DVD 初回限定盤）】

＊初主催フェスMaki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」ライブの模様に加え、「My favorite things」 レコーディングメイキング映像を収録した特典DVD付 ▼収録曲（初回限定盤・通常盤・CMS限定盤 共通）

CD

1.May

2.走れ

3.Art

4.My favorite things

5.Tours

6.Buddy Buddy

7.星

8.迎春

9.Night Glory??

10.ナード

11.All Days All Night

12.BIRTHDAY DVD（初回限定盤のみ）

・Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」〜全てを賭ケろ！〜 Live & Making MOVIE

・Making of 「My favorite things」 ▼アルバム発売記念イベント

日時：3月17日（火）19時〜

会場：東京・タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO 日時：3月20日（金・祝）17時〜

会場：愛知・名古屋RAD NINE 日時：3月28日（土）19時〜

会場：大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース ▼各店舗・ECサイトアルバム購入者特典

・タワーレコード（オンライン含む）：ピックキーホルダー

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・コロムビアミュージックショップ：B2告知ポスター

・その他応援店：ジャケット絵柄ミニステッカー（50×50mm） ▼パネル展情報

Maki Major 1st Full Album『My favorite things』の発売を記念して、対象店舗にて初主催フェス『Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」』の模様を写真に収めた”パネル展”を開催。また『My favorite things』（COZP-2308~9/COCP-42655）をお買い上げいただいたお客様には、抽選で展示しているパネル（直筆サイン入り）をプレゼント ＜パネル展：開催店舗＞

東京：タワーレコード渋谷店

愛知：タワーレコード名古屋パルコ店

大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店

＜パネル展開催期間＞

2026年3月17日（火）各店舗開店時〜2026年3月23日（月）各店舗閉店時

◾️Maki Tour 2026「四暗刻」 2026年

4/29（水・祝）Zepp Nagoya ※ONEMAN

5/1（金）心斎橋BIGCAT with/キュウソネコカミ

5/12（火）恵比寿LIQUIDROOM with/BLUE ENCOUNT

5/13（水）千葉LOOK with/SHE’ll SLEEP

5/24（日）台湾・台北THE WALL with/KUZIRA

5/27（水）鈴鹿ANSWER with/the奥歯’s

5/29（金）熊本B.9 V2 with/ THE FOREVER YOUNG

5/30（土）鹿児島SR HALL with/ THE FOREVER YOUNG

6/3（水）松本ALECX

6/4（木）高崎SUNBURST

6/13（土）松山WStudioRED

6/14（日）高松DIME

6/18（木）柳ヶ瀬ants

6/26（金）水戸LIGHT HOUSE

6/28（日）HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2

7/3（金）神戸太陽と虎

7/9(木)岡山CRAZYMAMA 2nd Room

7/11（土）出雲APOLLO

7/15（水）静岡UMBER

7/16（木）F.A.D YOKOHAMA

7/24（金）KYOTO MUSE

7/31（金）the five morioka

8/2（日）札幌PENNY LANE 24

8/8（土）仙台Rensa

8/9（日）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

8/11（祝・火）金沢EIGHT HALL

8/15（土）福岡DRUM LOGOS

8/16（日）広島LIVE VANQUISH

8/21（金）GORILLA HALL OSAKA ※ONEMAN

9/4（金）Zepp Divercity TOKYO ※ONEMAN

10/4（日）沖縄Output ▼受付URL

https://w.pia.jp/t/maki-suanko2026/