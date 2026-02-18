普通ボブ → シャレ見えボブへ！【40・50代】マネして即・垢抜け♡「ウルフボブ」

ボブに慣れすぎて、ヘアスタイル変えるにも大きな冒険は避けたい。そんな40・50代に支持されているのが、ボブ感を残したウルフボブです。レイヤーの入れ方や毛先の動かし方次第で、雰囲気はぐっと今っぽい印象に。トップに丸みを残しながら襟足で軽さを出すことで、無理なく立体感も生まれます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、派手すぎず自然に垢抜けそうなウルフボブをピックアップしました。

やわらかブラウンでつくるプチウルフボブ

やわらかなブラウンカラーのプチウルフボブ。トップはワンカールで動きをつけつつ内へおさめ、丸みのあるシルエットをキープしています。襟足はタイトめに外ハネさせることで、重心が下がりすぎずバランス良好！ クセのある人でも質感を活かしやすく、自然なこなれ感が出る仕上がりです。

レイヤー控えめのボブウルフ

レイヤーを入れすぎないことで、ボブとウルフのいいとこ取りをしたスタイル。オリーブグレージュの落ち着いた色味が、ひし形シルエットをより上品に見せています。ベースは軽めに整え、毛束感を活かしながら外ハネに。シャープになりすぎず大人可愛い印象にまとまるため、ウルフ初挑戦でも取り入れやすそうです。

ストレートタッチのネオウルフボブ

シアーグレージュを合わせたストレートタッチのネオウルフ。トップはカットでシルエットを整えており、無理に内へ入れなくても自然なくびれが生まれています。ベースはかなり軽めで、首に沿うように外ハネ。スタイリングに手間をかけずとも形が決まりやすく、ラフなのに洗練された印象を保てそうです。

軽さを際立たせたコンパクトなウルフボブ

全体をかなり軽めに仕上げたウルフボブ。カラーはスモーキートパーズで、暗めトーンでも透け感が感じられます。ベースはぷつっとカットし、首に沿うようタイトに。トップはコンパクトながらも丸みを意識しているため、軽さと女性らしさが両立。シャープになりすぎないウルフ感が、大人世代にちょうどいいバランスです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@t.ikeda214様、@nico_saki.0420様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里