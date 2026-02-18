【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】男子スロープスタイル（ＳＳ）決勝が行われ、７日のビッグエア（ＢＡ）で銀メダルを獲得した木俣椋真（ヤマゼン）は７２・８０点で１１位。２種目での表彰台を狙ったが、あと一歩届かなかった。最終滑走の最後のジャンプ台で着地を決められなかった。

以下、木俣の一問一答。

―心境は。

「どんな気持ち…ただただ、悔しいですね。一番自信があるところでこけたので。悔しい〜！」

―あとちょっとで成功だった。

「スピードがちょっと出なくて、それでいつもより飛ばなくて、ショートしちゃいました」

―３回目はどんな気持ちで迎えた？

「全部決めたら行けるなって思っていたので、行っただろうって思いましたが、詰めが甘かったですね」

―どんな大会になった？

「ちょっと悔しさは残るかな。なんか、難しいところでこけるとかだったらわかるんですけど、そこは決めて、一番自信のあるところで失敗したっていうのは、本当、本当あと少しっていう思いですね、今」

―次につながる大会になった？

「そうですね。しばらくは悔しい気持ちが残ると思いますけど、頑張ります」