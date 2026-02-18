歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。

4月から始まる『JAPAN TOUR』への思いを綴っています。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「久々の全日本国内のみ公演、解き放たれた我ら、暴れ叫び腐り引っ掻き回しまくりますの」 「JAPAN TOUR」へ想い





浜崎あゆみさんは「ステージ構成も決まり、小説ばりに気合い入った台本も仕上がり、 曲のアレンジも着々と進む中、ツアーグッズのヴィジュアル撮影やパンフレット撮影、出し映像撮影も進行していくなか、今日からはいよいよ振り付けや構成創りのスタート!!」と、投稿。





続けて「10日後ぐらいには一座全員揃ってぎゃーぎゃー筋肉痛や擦り傷切り傷だらけの肉体と戦いながらのリハーサルが始まることでしょう笑」と、記しました。







そして「久々の全日本国内のみ公演、解き放たれた我ら、暴れ叫び腐り引っ掻き回しまくりますの」と、綴っています。



この投稿にファンからは「日々忙しいあゆちゃん無理せずにね 楽しみだなぁ」・「あゆちゃんのバチバチの想いがすでにすごく伝わるから、2ヶ月かけてこちらも気合いと暴れる準備しておくねーつつつ」・「期待しまくりよ 楽しみすぎる」などの反響が寄せられています。







先日、浜崎あゆみさんは「4月8日からスタートするJAPAN TOUR -Scapegoat- では日本国内のアリーナとホールを織り交ぜ計30公演以上、年末までかけて駆け回ります！」「強烈に残酷で鮮烈に勇気溢れる、浜崎あゆみらしいステージを楽しみにしていて下さい」と、インスタグラムで呼びかけていました。



