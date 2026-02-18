4児の母・平愛梨、2歳四男“顔出し”ショット披露 兄たちへの弁当作りを一生懸命“お手伝い”する姿に反響「料理男子になっちゃうかな？」「上手だね」
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。“イヤイヤ期”だという四男（2）が料理の手伝いに励む“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「料理男子になっちゃうかな？」真剣な顔で肉を炒める2歳四男の“顔出し”ショット
平は「朝からカオス達のお弁当作ってる途中、泣いて起きてきた2歳児 中断しては時間がない」「とりあえず抱っこしながら調理継続。と言っても10分も経たないうちに腕は限界で気持ちは焦る」と悩むも、「とにかく機嫌さえよくなってくれたら…と思いながら…『お兄ちゃん達のお弁当作ってくれる?!任せていい？』と聞いたら『いいよーやるー』とアッサリ切り替えてくれた 早ッ）」と手伝いを“承諾”してくれたことを伝え、四男が真剣な顔つきでフライパンの肉を炒めている写真を2枚アップ。
「火に気をつけながらお肉だけ炒めてもらい味付けをして完成 フライパンの持ち方、菜箸の持ち方、フライパンの振り方うまッ バタバタな朝でも成長感じられた日」と、息子の成長を称賛しつつも、「いつイヤイヤなくなるかな?!思い通りにならないと手におえない」と改めて子育てに追われる母としての心境を明かした。
この投稿にファンからは「はぁ 可愛いです お兄ちゃんを見てるから、料理男子になっちゃうかな？」「ちゃんと、お兄ちゃんママを見ているから、上手にできたんだね 凄いね！」「可愛い お兄ちゃん達に似てますね」「上手だね」「ほっぺー」「イヤイヤ期で大変な時期なのだろうけど、私は一番2歳児が可愛くて好きです」「あいやぁ かわいすぎだね お手伝いも出来てお利口さんだ」など、多くの反響が寄せられている。
平は、2017年1月に長友と結婚。18年2月に長男（8）、19年8月に次男（6）、21年4月に三男（4）、23年5月に四男が誕生した。
【写真】「料理男子になっちゃうかな？」真剣な顔で肉を炒める2歳四男の“顔出し”ショット
平は「朝からカオス達のお弁当作ってる途中、泣いて起きてきた2歳児 中断しては時間がない」「とりあえず抱っこしながら調理継続。と言っても10分も経たないうちに腕は限界で気持ちは焦る」と悩むも、「とにかく機嫌さえよくなってくれたら…と思いながら…『お兄ちゃん達のお弁当作ってくれる?!任せていい？』と聞いたら『いいよーやるー』とアッサリ切り替えてくれた 早ッ）」と手伝いを“承諾”してくれたことを伝え、四男が真剣な顔つきでフライパンの肉を炒めている写真を2枚アップ。
この投稿にファンからは「はぁ 可愛いです お兄ちゃんを見てるから、料理男子になっちゃうかな？」「ちゃんと、お兄ちゃんママを見ているから、上手にできたんだね 凄いね！」「可愛い お兄ちゃん達に似てますね」「上手だね」「ほっぺー」「イヤイヤ期で大変な時期なのだろうけど、私は一番2歳児が可愛くて好きです」「あいやぁ かわいすぎだね お手伝いも出来てお利口さんだ」など、多くの反響が寄せられている。
平は、2017年1月に長友と結婚。18年2月に長男（8）、19年8月に次男（6）、21年4月に三男（4）、23年5月に四男が誕生した。