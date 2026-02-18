長期休みに行きたいと思う「鹿児島県の旅行先」ランキング！ 2位「奄美大島」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい冬の終わりが見え隠れし、澄んだ空気の中でゆったりと羽を伸ばせる観光地への関心が高まっています。日頃の喧騒を忘れてリフレッシュできるような、連休にふさわしい人気のスポットに注目してみました。
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「鹿児島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「のんびりとした時間を味わいたい」（50代男性／京都府）、「透明度の高い海とマングローブが魅力で、独自の文化や食、音楽が楽しめ、島時間を味わう長期滞在向きなので、長期休みに行きたいと思うからです」（60代男性／愛知県）、「海の景色を見たりや海水浴をしてゆっくりと過ごしたいから」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「自然の偉大さを感じることができそうで見る価値がある場所だと思うからです」（30代女性／宮城県）、「自然が豊かで、他では味わえない特別な体験ができそうだと思ったから」（30代男性／富山県）、「屋久島は、苔むした森や古い杉を歩いているだけで時間の感覚がゆっくりになり、自然の中で何日も過ごしながら心と体を整えられるのが長期休みに合っていると感じます」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「鹿児島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：奄美大島／66票2位に選ばれたのは、世界自然遺産の島「奄美大島」です。透明度抜群の「アマミブルー」の海でのシュノーケリングや、マングローブ原生林でのカヌー体験など、アクティビティが非常に豊富。独自の島文化やグルメも魅力で、まとまった休みが取れる長期休暇に、じっくりとその魅力を堪能したいという人が多いようです。
回答者からは「のんびりとした時間を味わいたい」（50代男性／京都府）、「透明度の高い海とマングローブが魅力で、独自の文化や食、音楽が楽しめ、島時間を味わう長期滞在向きなので、長期休みに行きたいと思うからです」（60代男性／愛知県）、「海の景色を見たりや海水浴をしてゆっくりと過ごしたいから」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
1位：屋久島／128票見事1位に輝いたのは、神秘の森が広がる「屋久島」でした。樹齢数千年ともいわれる縄文杉へのトレッキングは、一度は挑戦してみたい憧れの旅。太古の自然が今なお残り、苔むした森の景色は息をのむ美しさです。体力と時間を要する旅先だけに、長期休みの計画を立てる際、真っ先に候補に挙がる場所といえます。
回答者からは「自然の偉大さを感じることができそうで見る価値がある場所だと思うからです」（30代女性／宮城県）、「自然が豊かで、他では味わえない特別な体験ができそうだと思ったから」（30代男性／富山県）、「屋久島は、苔むした森や古い杉を歩いているだけで時間の感覚がゆっくりになり、自然の中で何日も過ごしながら心と体を整えられるのが長期休みに合っていると感じます」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)