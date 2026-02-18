「すっかりパパ顔」元カリスマホスト、「新米パパ」な育児姿に反響！ 「お嬢さんにメロメロですね」
元カリスマホストでタレントの城咲仁さんは2月17日、自身のInstagramを更新。新米パパとしての一面を披露しました。
【写真】城咲仁の新米パパ姿
コメントでは「もうお嬢さんにメロメロですね」「仁パパ頑張れ〜」「大変だけど頑張って奥様を助けてあげてください」「可愛すぎてパパの涙腺もゆるみますよ」「パパ日記続けて欲しい〜癒されます」「すっかりパパ顔ですね」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
「パパ日記続けて欲しい」城咲さんは「今日の新米パパ日記〜 涙腺が開通したみたい涙が出るようになりました」「ミルクがぶ飲み 鳴き声が美しい」などとつづり、娘のおむつを替えている写真を投稿。真剣なまなざしでおむつ替えにいそしむ城咲さんの姿が写っています。わが子と向き合うその姿からは、深い愛情がひしひしと感じられます。
「なんと幸せなお顔」16日にも「毎日練習中 沐浴楽しい」とつづり、1枚の写真を公開した城咲さん。満面の笑顔で娘を沐浴（もくよく）させる姿が写っています。ファンからは「こっちまで幸せになりますよ〜」「イクメンパパ 頑張ってますね」「なんと幸せなお顔」「もっとクールなイメージでしたがとても優しく子煩悩で感心します」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
