【ワシントン＝坂本幸信】トランプ米大統領は１７日、日米関税交渉の合意に基づく５５００億ドル（約８４兆円）の対米投資について、第１弾の事業を発表した。

ガス火力発電所と原油の輸出インフラ、人工ダイヤモンド製造施設の３件で、経済産業省によると事業規模は総額３６０億ドル（約５・５兆円）。日立製作所など大手企業が参画に関心を示し、両政府は計画の早期実行を目指す。

経産省や米政府の発表によると、３件のうちオハイオ州でのガス火力発電建設が約３３３億ドルと全体の９割を占める。米国最大級のガス火力発電になるとし、需要が高まる人工知能（ＡＩ）向けデータセンターなどへの電力供給を予定する。

原油輸出インフラはテキサス州での事業で約２１億ドル。年２００億〜３００億ドル規模の原油を輸出するためのパイプラインなどを整備する。ジョージア州での人工ダイヤモンド製造施設の建設は約６億ドルとなる。

高市首相は１８日、自身のＳＮＳに「日本企業の事業拡大も見込まれる。計画を早期に実施できるよう日米間の連携を緊密にしていく」と投稿。一方、トランプ氏はＳＮＳで「日米の歴史的瞬間だ。関税なしでは実現できなかった」と強調した。