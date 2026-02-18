「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）

木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝は７２・８０点で１１位に終わり、ビッグエア銀メダルに続く自身２個目のメダル獲得はならなかった。大逆転を狙った３回目の最後のジャンプで着地に失敗し転倒。「悔し〜！」と絶叫した。

決勝１回目は７２・８０。転倒などはなく思うように得点を伸ばせず、７位と出遅れた。２回目もレールなどの上を滑るジブセクションの２つ目から降り損ねて手を着き、１７・５８点と低迷し９位に順位を落とした。３回目は最後のジャンプ１６２０（４回転半）まで完璧な技を披露したが着地に失敗し転倒。頭を抱えた。

３回目を終えると「ただただ悔しいですね。一番自信があるとこでコケたんで」と振り返り「もう、悔し〜！」と絶叫した。

最後のジャンプについては「スピードがちょっと走ってなくて。それでいつもより飛ばなくてショートしちゃいました」。逆転をかけた３回目は「もう全部綺麗に決めたらいけるなと思ってたんで。いっただろうと思ったけど詰めが甘かった」と悔しがった。

ビッグエアでは銀メダルを獲得した。大会全体については「ちょっと悔しさは残るかな。難しいとこでコケるとかだったら分かるんですけど。一番自信のあるとこで失敗したっていうのは、もう本当、あと少しっていう思いですね」と話し「ちょっとしばらくは悔しい思いが残ると思いますけど。頑張ります」と前を向いた。

◆木俣椋真（きまた・りょうま）２００２年７月２４日生まれ、愛知県名古屋市出身。３歳からスノーボードを初め、小中学生は国内のＦＩＳ大会を転戦。２０年ユースオリンピックビックエアで優勝し、同年のワールドカップ２位。それから２年間は怪我などで苦しみ、思うような結果を出す事ができなかったが、２３年世界選手権大会にてスロープスタイル種目では、日本人男子初となるメダル（銀）を獲得。同年のワールドカップでは大会史上初めてＢＳ１９８０（横５回転半）を成功させた。２５年世界選手権で、ビッグエア金メダルを獲得した。ヤマゼン所属。