GoogleがAndroidのQuick ShareとiPhoneなどのAirDropとのファイル共有機能を「Pixel 9」シリーズに拡大！ただし、Pixel 9aは除く
|Pixel 9・9 Pro・9 Pro XL・9 Pro FoldでもiPhoneにAirDropでファイル共有が可能に！
既報通り、GoogleがAndroidのファイル共有機能「Quick Share」とiPhoneやiPad、Macのファイル共有機能「AirDrop」を連携できるようにしました。これまでは同社が「Made by Google」として自社ブランドで展開する「Pixel」シリーズの最新スマートフォン（スマホ）「Pixel 10」シリーズのみが対応していました。
GoogleではAndroidにおける標準のファイル共有機能として「Nearby Share」を提供していましたが、その後、Samsung Electronicsの「Galaxy」ブランドのスマホなどで提供されていたファイル共有機能のQuick Shareに統合され、AndroidだけでなくChromeOSやWindowsを含む何十億もの互換性のある製品に写真やファイル、テキストをすばやく共有できるようになっていました。
そんなQuick Shareと、Appleが提供しているiPhoneなどのファイル共有機能であるAirDropを連携させ、AndroidのQuick ShareからiPhoneなどにファイルを送信できるようになっていましたが、今回、新たにPixel 10シリーズに続き、Pixel 9a以外のPixel 9シリーズでも利用できるようになるということです。利用するにはiPhoneなどにてAirDropの設定で「すべての人（10分間のみ）」にし、AndroidにてQuick Shareで「付近のデバイスに送信」からiPhoneなどを選んで送信します。
これまでAndroid向けのサードパーティー製でAirDropに対応しているアプリがありましたし、メーカーでも「OPPO」や「Xiaomi」などがそれぞれでiPhoneなどとファイル共有ができる機能を提供してきましたが、ついにGoogleがAndroidの標準機能としてQuick ShareとAirDropを連携させる機能を提供開始しました。なお、一部報道ではGoogleではこの機能をAppleと協力して開発しているわけではないとし、場合によってはAppleがこの機能を塞ぐ可能性もあるとしていますが、果たしてどうなるでしょうか。
Exciting News🎉 Starting today, we are bringing Quick Share compatibility with AirDrop to the Google Pixel 9, 9 Pro and 9 Pro Fold! The feature will roll out over the next few days. https://t.co/MzJkpG4NIV— Made by Google (@madebygoogle) February 17, 2026
