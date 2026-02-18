「일코（イルコ）」の意味は？オタバレしたくない人はやっている！
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「일코（イルコ）」の意味知ってる？
「일코（イルコ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、オタクを隠したいときにする行動です！
いったい、「일코（イルコ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「一般人のコスプレ」でした！
「일코（イルコ）」は「일반인 코스프레（イルバニン コスプレ）」＝「一般人のコスプレ」を略した韓国語です。
オタクであることを隠し、オタクでない「一般人」のフリをすることを表した言葉です。日本語では「隠れオタク」と呼ばれることもあります。
主にアニメやアイドルなど、サブカルチャーのオタクに対して使われますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
