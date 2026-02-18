「일코（イルコ）」の意味は？オタバレしたくない人はやっている！

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。



「일코（イルコ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、オタクを隠したいときにする行動です！

いったい、「일코（イルコ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。