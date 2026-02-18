18日召集された特別国会。総理大臣の指名選挙が行われ、第2次高市内閣が発足します。2月の衆議院選挙で当選した県関係の国会議員7人も初登院し、国政への思いを語りました。



リポート

「開門1時間半前の国会議事堂です。新人議員、返り咲きの議員、ベテラン議員、それぞれがそれぞれの思いを抱きこの門をくぐることになります」



18日、召集された特別国会。



午前8時。国会議事堂の正門が開くと当選議員たちが続々と登院しました。





「行ってきます～」県関係で最初に姿を見せたのは自民党の藤田ひかるさんです。自民 長野2区 藤田ひかる 議員(35）「一生懸命働いていきたいという思いで身が引き締まっている。国政の舞台でもこの地域課題を解決しながら地域が日本の成長のエンジンになる国づくりに取り組んでいきたい」妊娠中に選挙を戦った藤田さん。出産・育児と議員を両立する生活がスタートします。自民 長野2区 藤田ひかる議員(35）「ぶつかる壁はいろいろあると思うのでそこは壁ができたら乗り越える、何か変えなきゃいけないルールがあれば変えていくそういう気持ちで臨んでいきたい」長野1区で敗れましたが比例復活で初当選を果たした日本維新の会・若狭清史さん。新人議員として、国会では与党の立ち場で臨みます。維新 比例 若狭清史議員(45)「実務もやってきましたし、自分の強みはフットワーク軽く、堂々と意見を言っていくことが強みだと思いますので臆することなく皆さま方の思いを力に臨んでいきたい」県内5つの小選挙区で自民が議席を独占する中、比例単独で野党唯一の当選となった中道改革連合の中川宏昌さん。中道 比例 中川宏昌議員(55)「自民党が非常に大きな政党となった中でしっかりとチェックしていくということをまずやっていく。その上で国民の皆さまの生活、暮らしに関わること推し進めることを積極的に推し進めていく、その中でしっかりチェックをしていくことが大事な私の責任だと思っている」午後行われた総理大臣の指名選挙では高市早苗総理を第105代内閣総理大臣に選出。日本維新の会との連立政権による第2次高市内閣が発足します。自民 長野5区 宮下一郎議員(67)「長野県連でも自民党の議員が1区から5区まで議席を得させていただいた。大変ありがたい結果でした。逆に言うと責任も重いということ。それぞれの議員が地域の皆さまの代表だという認識をもって皆さまの思いやご意見しっかり受け止めて政策に反映をさせていくその責任感を持っていくということが大事」自民 長野1区 若林健太議員(62)「1年数か月ぶりに帰ってきて、課題山積しっかり仕事をしたいという思い。日本列島を強く豊かにということで責任ある積極財政を掲げている高市内閣をしっかり支えて、地域の課題いっぱい伺っているのでそれに向けて取り組んでまいりたい」自民 長野3区 井出庸生議員(48)「積極財政ということで地方や教育関係のご要望に応えている内容もあるのでそれをしっかりと成立を期していくとそこをまず一生懸命やりたい」自民 長野4区 後藤茂之議員(70）「丁寧に説明責任を果たして審議を尽くして国民の皆さんにきっちりと説明できるようにいろんな政策、政治課題の解決に向かって努力していかなければいけない」