「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）

長谷川帝勝（２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が悲願の銀メダルを獲得した。決勝１回目でマークした８２・１３点を守り抜いた。

優勝は１回目に８２・４１点をマークした蘇翊鳴（中国）、３位は７９・３６点のジェーク・キャンター（米国）だった。日本の木俣椋真（ヤマゼン）は７２・８０点で１１位だった。

長谷川は決勝１回目は３つ目のジャンプセクションでロデオはバックサイドの１２６０でグラブを持ち替えるトリック。８２・１３の高得点をマークし２位につけそのまま逃げ切った。

２００５年１０月２３日、愛知県岩倉市出身。父・俊介さんの「強い名前にしたい」との願いから、当時５度目のマスターズ優勝を果たすなど全盛期だったゴルフのタイガー・ウッズを由来に、帝（みかど）に勝つ意味を込め、帝勝（たいが）と名づけた。

スノーボードは父の影響で４歳から開始。将来的にサーフィンをさせる予定で兄とともに雪山に通わせたが、「寒い。雪は嫌だ」などの文句を一切言わなかった。むしろ「カードとかお菓子とか買ってあげるよ」とニンジンをぶらさげれば、何も言わずとも黙々と滑り続ける。上達は早く、スロープスタイル＆ビッグエアの道に自然と進むことになった。

自分を律する力が強く、朝はゲレンデのゴンドラが動く３時間前の午前５時に必ず起床する。シャワー浴か入浴で体を温め、その後はストレッチとトレーニングに１時間。朝食を食べ、時間に余裕を持って家を出ることがルーティンだ。

トップアスリートには少なからず競技力が向上する分岐点があるものだが、長谷川はなく「常に全力でやっていたのでターニングポイントがない」と言い切る。「常に一定の状態を保っていられる方が良いので」と当たり前のことを当たり前に実行していく。その究極形が強さの秘密だだ。

２１年世界ジュニア選手権ビッグエアで優勝すると、２３年には世界選手権を日本人で初制覇。世界で初めて４方向で横５回転半技に成功するなど、快挙を成し遂げてきた。今回の五輪ではビッグエア１１位と悔しい思いを味わったが、スロープスタイルでリベンジを果たしてみせた。