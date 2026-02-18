「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）

長谷川帝勝（２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が悲願の銀メダルを獲得した。決勝１回目でマークした８２・１３点を守り抜いた。

優勝は１回目に８２・４１点をマークした蘇翊鳴（中国）、３位は７９・３６点のジェーク・キャンター（米国）だった。日本の木俣椋真（ヤマゼン）は７２・８０点で１１位だった。

長谷川は決勝１回目は３つ目のジャンプセクションでロデオはバックサイドの１２６０でグラブを持ち替えるトリック。８２・１３の高得点をマークし２位につけた。同２回目は２つ目のジャンプセクションでキャブのロデオ１４４０。手を着いて６９・０５点と得点を伸ばせなかったが、２位はキープして３回目に臨んだが、レールの上を滑るジブセクションから降りる際に手を着いた。

日本の木村、木俣が金銀メダルを獲得したビッグエアで長谷川は１１位だった。

◆長谷川帝勝（はせがわ・たいが）２００５年１０月２３日生まれ、愛知県岩倉市出身。４歳でスノーボードを始め、小学３年で競技会初出場。国内のＦＩＳ大会を転戦後、２０２１年３月の世界ジュニア世界選手権では、大会ビックエア優勝、スロープスタイル６位。２２年はＸＧＡＭＥＳに初出場、ワールドカップ初優勝、世界選手権はビックエア種目で日本人男子初優勝の快挙を果たす。２３年９月には世界初４方向１９８０（５回転半）を成功させた。ＴＯＫＩＯインカラミ所属。