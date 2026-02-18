政治ジャーナリスト田崎史郎氏が18日、BSフジ「BSフジLIVE プライムニュース」（月〜金曜後8・00）に生出演し、自民党の党内人事について見解を語った。

衆院選を受けた第221特別国会がこの日、召集され、高市早苗首相（64、自民党総裁）が首相指名選挙で第105代首相に選出された。高市氏は全閣僚を続投させた。田崎氏は「閣僚を変えると、各委員会における所信から始めなきゃいけなくなるので、変えるべきじゃない。しかも今回全員当選なんですよ」など、複数の理由を挙げた。

一方で、党内人事ではわずかに変更があった。選対委員長は委員長代行だった西村康稔氏が、委員長だった古屋圭司氏は衆院の憲法審査会長に、それぞれ就く見通し。この人事について、田崎氏は「注意してみておいた方がいいと思います」と述べた。

選挙に圧勝したにもかかわらず、その責任者である古屋氏が“異動”する―。田崎氏は「表向きは、高市総理の憲法改正への熱意の表れっていう解説は可能」と説明。しかし、高市氏の周辺からは、古屋氏に対し「周りの人たちは、古屋さんについて若干、不満を持たれているという話もあった」という。

自民は衆院選で316議席（315＋追加公認1）という大勝を収めたが、そのために比例名簿が足りず、14議席を他党に譲り渡した形になった。田崎氏によると、そこに対する古屋氏の舵取りに、不満があったとの声があるという。

「高市さんは“比例名簿をもっと充実させておいた方がいい”と強く言われたらしいんですね。それを古屋さんが行わずに、この結果を招いた。その部分で古屋さんの責任があるんじゃないかというのは、官邸の中から聞こえてきます」

田崎氏は、議員1人当たりの政党交付金が4000万円で、14議席あったとすると5億6000万円が交付されるはずだったと試算。「（供託金の）300万円を惜しんで、4000万円を失ったのかっていう人も、官邸サイドにはいらっしゃる」と明かした。