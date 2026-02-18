セザンヌのクッションファンデ誕生♡美容液発想で叶える隙なし美肌

プチプラコスメの名品を数多く生み出してきたセザンヌから、新たなベースメイクアイテムが登場します。今回発売されるクッションファンデーションは、薄膜カバーと艶感を両立させた美容液発想タイプ。毎日のメイクをもっと心地よく、もっときれいに仕上げたい女性に寄り添う新作として、早くも注目を集めています♡

薄膜で叶えるつるん艶肌

セザンヌ化粧品が発売する「セザンヌセラムクッションファンデーション」は、11g入り・全2色展開で税込1,155円。カラーはN10明るいオークル系、N20自然なオークル系のベージュ系2色です。

毛穴や色ムラ、赤みを薄膜のようにカバーしながら、厚塗り感のない仕上がりを実現。柔軟性のあるストレッチポリマーと耐皮脂性を持つ耐久ポリマーをバランスよく配合し、肌にピタッと密着します。

重ねても重たくなりにくく、つるんとした艶肌が持続。さらにSPF50⁺PA++++で紫外線対策も万全です。紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル処方）で、皮脂やこすれに強く、くすみにくい設計。

単品使用の場合は石けんでオフできるのも嬉しいポイントです。

media luxe新色ファンデーション♡大人の黄ぐすみ対策ピンク登場

美容液発想＆こだわり処方

このクッションファンデーションは、11種の美容保湿成分と2種の保湿オイルを配合した美容液発想タイプ。内側からうるおうような艶感を演出します。

無香料・無鉱物油・紫外線吸収剤不使用・タール系色素不使用・アルコールフリー・パラベンフリーと、毎日使いしやすい処方設計も魅力です。

また、小鼻や目のキワにもフィットしやすいしずく型パフ付き。クッション面にパフの上半分を軽く押し当てた量が顔半分の適量とされており、取り過ぎを防ぐことでヨレや厚塗りを防止します。

仕上げにおすすめなのが、同ブランドのパウダー。プレストタイプの「セザンヌ毛穴レスフィックスパウダー」は11g入りでCLクリア／SLシアーラベンダーの2色展開、税込858円。

透明感のあるサラサラ肌へ導きます。

メッシュタイプの「セザンヌシームレスカバーパウダー」は01フォギーベージュ／02メロウルーセントの2色展開で税込968円。シミや色ムラ、凹凸をふんわりぼかし、桃肌のような仕上がりを演出します。

春のベースメイクを更新♡

高いカバー力と軽やかな艶感を両立したセザンヌの新作クッションファンデは、デイリーに使いやすい価格と処方設計が魅力。

ベースメイクを見直したい春のタイミングに、心強い味方になってくれそうです。パウダーとの合わせ使いで、より理想の肌印象へ。ぜひチェックしてみてください♡