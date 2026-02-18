ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、フィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で首位に立った。

１・４８点差の２位に坂本花織（シスメックス）がつけ、千葉百音（木下グループ）は４位。いずれも１９日のフリー進出を決めた。３位はアリサ・リュウ（米）。アデリア・ペトロシャン（ＡＩＮ＝個人資格の中立選手）が５位。

ＳＰを締めくくる最終滑走。場内の視線を一身に集める２０歳の千葉が、上々の４位で滑り終えた。

直前の６分間練習は、「ガチガチ、ふわふわな感じだった」と表情がこわばった。過去に試合で緊張につぶされ、苦汁もなめている。強く、自分に言い聞かせた。「この先の人生、五輪で最終滑走を経験することなんて、ないかもしれない。だったら楽しんでやろう」。直前の滑走で、米国のエース格、アンバー・グレンが大きく崩れるのを見ても、動じなかった。冒頭の連続ジャンプは「詰まっちゃった」と出来栄え点で減点されたものの、その後は納得の滑り。手拍子を浴びながら軽やかに舞い、笑顔が広がった。

羽生結弦さんや今大会出場の佐藤駿（エームサービス）らと同じ宮城出身。「ＳＰとフリーで順位の入れ替わりが結構ある。やってやろうという強い気持ちがある」。これが初の五輪。先人たちに勇気をもらい、表彰台を目指す。（平地一紀）