＜子どもに怒鳴る！？＞いじめ？わざと？怯えて泣き出した娘に「謝れよ！」ドン引き…【第2話まんが】
私はルイカ（30代）。娘のモモ（4）は保育園に通っています。保育園に通いはじめたころから仲よくしているのが、フタセさん（30代）と娘のリンちゃん（4）、ミカさん（30代）とサクラちゃん（4）の親子。今日は3家庭でお祭りにきています。今まではママと子どもたちで遊んでいましたが、今日ははじめて各家庭の旦那さんもきていて、一緒にお祭りを楽しんでいます。出店で買った食べ物を公園で食べていたところ、娘が誤ってリンちゃんのすくった金魚を蹴ってしまい、怒声が響いたのです。
最初はリンちゃんに怒ったのかと思っていたのですが、フタセさんの旦那さん（リンちゃんパパ）の視線の先にいたのは娘でした。かなりの剣幕で怒鳴られた娘は、体をビクッとさせて、泣き出してしまいました。
私は慌てて謝罪しました。しかしフタセさんの旦那さんの怒りがおさまることはなく……。
スーパーボールの件は私も聞いていましたが、決して意地悪なんかじゃありません。今だってわざとじゃないのはわかるでしょう。でもきっとスーパーボールすくいのときから、うちの娘が自分の娘をいじめたとイライラしていたのかもしれません。
フタセさんの旦那さんは、うちの娘に向かって声を荒げたのです。大人から怒鳴られるなんて、とても怖かったでしょう。
たしかにスーパーボールすくいのときにひと悶着ありました。でも私からしたらリンちゃんがワガママを言ったようにしか見えません。金魚を蹴ってしまったのは娘の不注意ですが……怒鳴るようなことなのでしょうか。私が逆の立場だったら怒鳴ったりはしません。
しかしあまりに突然のことで、私も旦那も娘も固まってしまい、その後すぐ帰宅することになりました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
私は慌てて謝罪しました。しかしフタセさんの旦那さんの怒りがおさまることはなく……。
スーパーボールの件は私も聞いていましたが、決して意地悪なんかじゃありません。今だってわざとじゃないのはわかるでしょう。でもきっとスーパーボールすくいのときから、うちの娘が自分の娘をいじめたとイライラしていたのかもしれません。
フタセさんの旦那さんは、うちの娘に向かって声を荒げたのです。大人から怒鳴られるなんて、とても怖かったでしょう。
たしかにスーパーボールすくいのときにひと悶着ありました。でも私からしたらリンちゃんがワガママを言ったようにしか見えません。金魚を蹴ってしまったのは娘の不注意ですが……怒鳴るようなことなのでしょうか。私が逆の立場だったら怒鳴ったりはしません。
しかしあまりに突然のことで、私も旦那も娘も固まってしまい、その後すぐ帰宅することになりました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと