赤字経営が続く駿河湾フェリーが巻き返しに向けてリニューアルしました。静岡市を代表する「国民的キャラクター」の力を借りて、春の行楽シーズンに多くの利用客を呼び込みます。

【写真を見る】国民的キャラクター「ちびまる子ちゃん」が船内のさまざまな場所でお出迎え

清水港と土肥港をつなぐ駿河湾フェリー。2月14日にリニューアルし、18日、報道陣向けの内覧会が開かれました。

今回のリニューアルでは、静岡市清水区ゆかりの国民的キャラクター「ちびまる子ちゃん」が船内のさまざまな場所でお出迎えします。

＜大西晴季記者＞

「船内の一角には、キャラクターの大きなぬいぐるみが置かれていて、一緒に写真を撮ることができます」

リニューアルした背景には長年続く赤字経営があります。

静岡県によりますと、2024年度の利用客数は約9万人。設備の故障や燃料費の高騰などが経営を圧迫し、過去5年間のうち、2020年度、2021年度、2023年度、2024年度の4年が赤字となりました。

2025年も、設備のトラブルにより3度、長期運休し、2026年に入ってからも電気系統の不具合で運休期間を延長していました。

＜県観光振興課 宇佐美敦子参事＞

「どうしても運休が長くて、お客様に乗っていただく機会が少なくなってしまったので、これから認知度を上げていって一人でも多くのお客様にご乗船頂けるように頑張りたい」

土肥港に到着した後の「足」を確保 リピーター増加へ

このリニューアルには地元も協力しています。土肥地区では、1月末から実証実験として、電動の三輪車「トゥクトゥク」を有料で貸し出すサービスを始めました。

土肥港に到着した後の「足」を確保して旅の充実感を高めて、リピーターの増加につなげる狙いです。

＜宇佐美参事＞

「船が楽しかったと、また乗ってみたい、伊豆とか静岡に遊びに来たいと思っていただければうれしい」

駿河湾フェリーでは、今回のリニューアルを起爆剤にして、まずは春の行楽シーズンの客足回復を目指したいとしています。