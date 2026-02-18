ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、フィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で首位に立った。

１・４８点差の２位に坂本花織（シスメックス）がつけ、千葉百音（木下グループ）は４位。いずれも１９日のフリー進出を決めた。３位はアリサ・リュウ（米）。アデリア・ペトロシャン（ＡＩＮ＝個人資格の中立選手）が５位。

坂本は演技の途中から「不思議なリラックスモードで、『すごい楽しい』ってなった」。五輪３大会連続出場の長いキャリアでも、今まで感じたことがない感覚だったという。今季限りでの現役引退を表明し、競技者として最後の五輪。「今はこの瞬間を満喫しよう、と滑っていました」とうれしそうに振り返った。

先に滑った中井らが高得点を出す中、「いい緊張感」でリンクに立った。旅立ちの思いを込めた曲「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」に合わせて、緩急をつけた大きな滑りで観衆を魅了した。ジャンプで細かなミスが出ても、主に芸術面を評価するプログラム構成点で全体トップとなり、心地よくフリーへ向かう。

集大成と位置づける今大会は団体で銀メダルを獲得。ただ個人戦を前に、一人になると「努力が報われなかったらどうしよう」と不安にかられた。そんな中、１６日のペアフリーで最後まで諦めず、逆転優勝を飾った三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）の姿を見て、不安やこわばりが消え去ったという。

２位スタートに「追いかける方が楽。攻めの姿勢でいきたい」。自身もチャレンジャーとしての滑りこそが真骨頂と、わかっている。（岡田浩幸）