HANA・NAOKO「THE FIRST TAKE」新企画登場 SUNNY BOY制作楽曲で唯一無二のパフォーマンス【HIGHLIGHT】
【モデルプレス＝2026/02/18】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）のNAOKOが、アーティストの一発撮りを鮮明に届けるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の新企画「HIGHLIGHT」（2月18日22時公開）に登場する。
【写真】HANA、コンセプトを強烈に表現したアートワーク
「HIGHLIGHT」は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、「THE FIRST TAKE」本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の一人などその人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画。今回はHANAからNAOKOが登場する。
NAOKOは、ガールズグループオーディションプロジェクト“No No Girls”から現在に至るまで、そのダンスパフォーマンスで多くの注目を集めてきた。そんなNAOKOが今回披露するのはSUNNY BOY制作楽曲「RAW-AIR」。NAOKOのダンスと完全に呼応することを前提に構築された、表現力の高い一曲となっている。
一音一音が呼吸するように立ち上がり、NAOKOの身体と交差していく。静かで緊張感のあるイントロから始まり、楽曲は次第に熱を帯び、鋭く荒々しく感情を解き放つ。明確な音の構造が、身体の角度や視線、指先のニュアンスまでも鮮明に浮かび上がらせる。そのすべてを2分間に凝縮した。“RAW-AIR”の通り、加工されていない生の空気を、その瞬間の呼吸と感情でぶつけた、NAOKOのここでしか見れない圧巻のパフォーマンスに注目だ。（modelpress編集部）
BMSG×CHANMINA が手掛けるガールズグループオーディションプロジェクト “No No Girls” から誕生した7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA／NAOKO／JISOO／YURI／MOMOKA／KOHARU／MAHINA の7人で構成。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。
【Not Sponsored 記事】
【写真】HANA、コンセプトを強烈に表現したアートワーク
◆HANA・NAOKO「THE FIRST TAKE」新企画登場
「HIGHLIGHT」は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、「THE FIRST TAKE」本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の一人などその人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画。今回はHANAからNAOKOが登場する。
一音一音が呼吸するように立ち上がり、NAOKOの身体と交差していく。静かで緊張感のあるイントロから始まり、楽曲は次第に熱を帯び、鋭く荒々しく感情を解き放つ。明確な音の構造が、身体の角度や視線、指先のニュアンスまでも鮮明に浮かび上がらせる。そのすべてを2分間に凝縮した。“RAW-AIR”の通り、加工されていない生の空気を、その瞬間の呼吸と感情でぶつけた、NAOKOのここでしか見れない圧巻のパフォーマンスに注目だ。（modelpress編集部）
◆HANA プロフィール
BMSG×CHANMINA が手掛けるガールズグループオーディションプロジェクト “No No Girls” から誕生した7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA／NAOKO／JISOO／YURI／MOMOKA／KOHARU／MAHINA の7人で構成。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。
【Not Sponsored 記事】