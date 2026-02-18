「できる人が、できる時に」過疎の町に生まれた住民手作りの物産館「北マーケット」 鹿児島・曽於市【ちいきのチカラ(5)】
鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。今回は、過疎が進むまちに誕生した住民手作りの物産館が舞台です。
開店前、新鮮な野菜や果物が次々と運ばれてきます。
去年10月、曽於市大隅町坂元にオープンした物産館「北マーケット」です。
（サツマイモを納品）「待っていて下さるお客さんもいる。早く持って来てと催促されることもある」
（ポンカンを納品）「出荷することでプラス効果があるし、ふれあいもあるし、とてもありがたい」
新鮮な野菜のほか、手作りのお弁当、雑貨に日用品とおよそ400種類の商品が並びます。
オープンするまで買い物をするには5キロ以上離れたスーパーまで出かける必要があり、住民にとって、待望の物産館です。
（客）「地元も大歓迎だし、私たちもできるだけ利用する」
（客）「（スーパーまで）15分～20分かかる。近場にあれば助かる」
（客）「人が集う場所ができて良かったと思う」
地域貢献を望む地元の建設会社が、所有するコンビニ跡地を市に無償で貸し出すことを決定。市は地元コミュニティ協議会に運営を委託してオープンにこぎつけました。
物産館で働くのは元看護師や現役の会社員など、50代から70代の女性20人ほど。一から店づくりに挑戦しています。
（スタッフ）「みんなに指示をしたり、企画を立てたりしている」 「この人は商売が上手、私はお笑い担当」
スタッフのひとり、大工恵美子さん（70）です。物産館のある地域で生まれ育ち、地元企業で働きながら運営に関わっています。
（大工恵美子さん）「お肉屋さんがあって、ここにもお店があって、昔はガソリンスタンドもあった」
近くにあった大隅北中学校は、21年前に少子化よる統合に伴い閉校。現在、校区内の人口は当時の1560人からおよそ半分減った851人です。
過疎化が進む中、大工さんは“物産館が地域住民のよりどころになれば”と考えています。
（大工恵美子さん）「みんなのお店だと思って『できる人が、できることを、できる時に』がモットー。元気のある地域にしたいなと思っている」
この日、店にやってきたのは近くに住む家田スズさん(91)と二木タミさん(80)の仲良しコンビです。
「こんにちは」「いらっしゃい」「元気？会いたかったよ」
買い物を終えると、店の奥でちょっと一息。
（スタッフとお茶タイム）「ここで喫茶店したらいいよな」「歩いてくるからホッとする」
家田さんは10代から名古屋で働いていましたが、夫が亡くなって5年前に生まれ育ったふるさとに戻ってきました。
（家田スズさん）「（地域の人は）みんないい。（物産館でも）みんなと仲良くなって」
（二木タミさん）「しゃべることが好きだしな」（家田スズさん）「食べるよりしゃべることが好き」
物産館のオープンは、住民の生きがいにもつながっています。
森山四男さん(66)の趣味は、自宅前の家庭菜園です。北マーケットでの販売が野菜づくりの励みになっていると言います。
（森山四男さん）「いい野菜を持って行った方が『あそこのはいいな』って思われると、うれしい」
売れ行きを確認するため北マーケットへ。森山さんのダイコンの売れ行きは上々です。
一人暮らしの森山さん。地域の人たちと親交を深める貴重な場にもなっています。
（スタッフ）「森山さんもここができたから、美女と一緒に話しができて、長生きするよ」
（森山四男さん）「圧倒される。知らないことがあるから、来ると話しができて、こんなことがあったよとか（会話する）」
物産館がつなぐ“地域の輪”。一方で課題もあります。
運営資金は寄付金や市の委託料に頼り、スタッフに支払える協力金は1日数百円ほど。また「持続可能な店づくり」のため、新たな担い手確保も欠かせません。
（会計しながら協力依頼も…）「月に1回、2回ぐらいなら（働ける）」「お願いします、ぜひぜひ」
オープンして間もなく4か月。毎日50人ほどが買い物に訪れ、店に納品する人は当初の4倍にあたる100人以上になりました。
（大工恵美子さん）「一人だったらできないことでも、人数が集まるといろいろな知恵が出てきて、住民みんなが一丸となって頑張っていけたらいいのかなと思う」
住民の新たなよりどころとして、北マーケットは一歩ずつ地域に根付こうとしています。
