鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。今回は、過疎が進むまちに誕生した住民手作りの物産館が舞台です。

開店前、新鮮な野菜や果物が次々と運ばれてきます。

去年10月、曽於市大隅町坂元にオープンした物産館「北マーケット」です。

（サツマイモを納品）

「待っていて下さるお客さんもいる。早く持って来てと催促されることもある」

（ポンカンを納品）

「出荷することでプラス効果があるし、ふれあいもあるし、とてもありがたい」

新鮮な野菜のほか、手作りのお弁当、雑貨に日用品とおよそ400種類の商品が並びます。

オープンするまで買い物をするには5キロ以上離れたスーパーまで出かける必要があり、住民にとって、待望の物産館です。

（客）「地元も大歓迎だし、私たちもできるだけ利用する」

（客）「（スーパーまで）15分～20分かかる。近場にあれば助かる」

（客）「人が集う場所ができて良かったと思う」

地域貢献を望む地元の建設会社が、所有するコンビニ跡地を市に無償で貸し出すことを決定。市は地元コミュニティ協議会に運営を委託してオープンにこぎつけました。

物産館で働くのは元看護師や現役の会社員など、50代から70代の女性20人ほど。一から店づくりに挑戦しています。

（スタッフ）

「みんなに指示をしたり、企画を立てたりしている」

「この人は商売が上手、私はお笑い担当」

スタッフのひとり、大工恵美子さん（70）です。物産館のある地域で生まれ育ち、地元企業で働きながら運営に関わっています。

（大工恵美子さん）

「お肉屋さんがあって、ここにもお店があって、昔はガソリンスタンドもあった」

近くにあった大隅北中学校は、21年前に少子化よる統合に伴い閉校。現在、校区内の人口は当時の1560人からおよそ半分減った851人です。

過疎化が進む中、大工さんは“物産館が地域住民のよりどころになれば”と考えています。

（大工恵美子さん）

「みんなのお店だと思って『できる人が、できることを、できる時に』がモットー。元気のある地域にしたいなと思っている」

この日、店にやってきたのは近くに住む家田スズさん(91)と二木タミさん(80)の仲良しコンビです。

「こんにちは」「いらっしゃい」「元気？会いたかったよ」

買い物を終えると、店の奥でちょっと一息。

（スタッフとお茶タイム）

「ここで喫茶店したらいいよな」「歩いてくるからホッとする」

家田さんは10代から名古屋で働いていましたが、夫が亡くなって5年前に生まれ育ったふるさとに戻ってきました。

（家田スズさん）

「（地域の人は）みんないい。（物産館でも）みんなと仲良くなって」

（二木タミさん）「しゃべることが好きだしな」

（家田スズさん）「食べるよりしゃべることが好き」

物産館のオープンは、住民の生きがいにもつながっています。

森山四男さん(66)の趣味は、自宅前の家庭菜園です。北マーケットでの販売が野菜づくりの励みになっていると言います。

（森山四男さん）

「いい野菜を持って行った方が『あそこのはいいな』って思われると、うれしい」

売れ行きを確認するため北マーケットへ。森山さんのダイコンの売れ行きは上々です。

一人暮らしの森山さん。地域の人たちと親交を深める貴重な場にもなっています。

（スタッフ）

「森山さんもここができたから、美女と一緒に話しができて、長生きするよ」

（森山四男さん）

「圧倒される。知らないことがあるから、来ると話しができて、こんなことがあったよとか（会話する）」

物産館がつなぐ“地域の輪”。一方で課題もあります。

運営資金は寄付金や市の委託料に頼り、スタッフに支払える協力金は1日数百円ほど。また「持続可能な店づくり」のため、新たな担い手確保も欠かせません。

（会計しながら協力依頼も…）

「月に1回、2回ぐらいなら（働ける）」「お願いします、ぜひぜひ」

オープンして間もなく4か月。毎日50人ほどが買い物に訪れ、店に納品する人は当初の4倍にあたる100人以上になりました。

（大工恵美子さん）

「一人だったらできないことでも、人数が集まるといろいろな知恵が出てきて、住民みんなが一丸となって頑張っていけたらいいのかなと思う」

住民の新たなよりどころとして、北マーケットは一歩ずつ地域に根付こうとしています。

・