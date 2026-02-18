ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

米MBA住宅ローン申請指数（02/07 - 02/13）

予想 N/A 前回 -0.3%（前週比)

22:30

米住宅着工件数（12月）

予想 131.0万件 前回 （住宅着工件数)

予想 142.0万件 前回 （住宅建築許可件数)



米耐久財受注（速報値）（12月）

予想 -1.7% 前回 5.3%（前月比)

予想 0.3% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)



23:15

米鉱工業生産指数（1月）

予想 0.4% 前回 0.4%（前月比)

予想 76.5% 前回 76.3%（設備稼働率)



19日

2:00 シュナーベルECB理事、イベント講演



3:00

米20年債入札（160億ドル）

ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答あり）



4:00

米FOMC議事録（1月27日-28日開催分）



4:10

ブレマンNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席



6:00

対米証券投資（12月）

予想 N/A 前回 2202.0億ドル





国際エネルギー機関（IEA）閣僚理事会（19日まで）



※予定は変更されることがあります。

