21:00
米MBA住宅ローン申請指数（02/07 - 02/13）
予想　N/A　前回　-0.3%（前週比)
22:30
米住宅着工件数（12月）
予想　131.0万件　前回　（住宅着工件数)
予想　142.0万件　前回　（住宅建築許可件数)

米耐久財受注（速報値）（12月）
予想　-1.7%　前回　5.3%（前月比)
予想　0.3%　前回　0.4%（輸送除くコア・前月比)

23:15
米鉱工業生産指数（1月）
予想　0.4%　前回　0.4%（前月比)
予想　76.5%　前回　76.3%（設備稼働率)

19日
2:00　シュナーベルECB理事、イベント講演

3:00　
米20年債入札（160億ドル）
ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答あり）

4:00　
米FOMC議事録（1月27日-28日開催分）

4:10　
ブレマンNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席

6:00
対米証券投資（12月）
予想　N/A　前回　2202.0億ドル


国際エネルギー機関（IEA）閣僚理事会（19日まで）

※予定は変更されることがあります。