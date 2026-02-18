【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】スノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）の決勝が行われ、２３年世界選手権金メダルで初出場の長谷川帝勝（たいが、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が８２・１３点で銀メダルを獲得した。この種目では日本男子初の表彰台で、今大会の日本選手団の獲得メダル数は過去最多の２０個目となった。

７日に行われたビッグエア（ＢＡ）は予選を５位通過したものの、決勝では１１位。金メダルの木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）、銀メダルの木俣椋真（ヤマゼン）に主役の座を譲ったが、ＳＳでメダル候補の意地を見せた。

◇長谷川 帝勝（はせがわ・たいが）２００５年１０月２３日、愛知・岩倉市生まれ。２０歳。

▽競技歴 ４歳でスノーボードを始め、岩倉南小５年時に全日本選手権ジュニアの部でＳＳ３位。２１年３月の世界ジュニア選手権はＢＡ優勝、ＳＳ６位。２３年３月の世界選手権ＢＡで日本人初の金メダル。２４年Ｗ杯第１戦スイス大会ＢＡ優勝、２５年Ｗ杯第３戦オーストリア大会ＢＡ優勝。

▽大技に世界初成功 ２３年９月に世界最高難度の大技１９８０（５回転半）を世界で初めて４方向全て成功。

▽おしゃれ好き 「朝の３０分は、どの服を着ようかなっていう時間に費やします」。遠征の荷物も重量オーバーの「ギリギリを攻めます」

▽ライバル ０５年生まれの同学年で、２５年に史上初のバックサイド２３４０（６回転半）を成功させた荻原大翔は小４からのライバル。「ミラノ・コルティナ五輪は俺が主役になってやる」と宣言していた。

▽サイズ １５９センチ、６０キロ。