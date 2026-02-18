ゼンショーホールディングスは傘下のバーガーチェーン「ゼッテリア」のブランド説明会を開き、「ロッテリア」だった運営会社の社名を「バーガー・ワン」に変更したと発表した。

「バーガー・ワン」という社名には、「バーガー業界でナンバーワンを目指すという強い思いを込めた」という。

1月末時点で91店舗ある国内の『ロッテリア』も、全て今年3月末までに閉店。新ブランドの『ゼッテリア』へと転換する計画だ。

1972年の1号店オープンから54年。「ロッテリア」という名前が日本からはなくなることになる。

■「なんとか復活を・・・」との声も。あの人気メニューはどうなる？■

では、ロッテリア時代の人気メニューはどうなるのか？説明会で「バーガー・ワン」の井上卓士社長は、販売実績など経営上の観点から販売をやめた「リブサンド」については特に「なんとか復活させて欲しい」との声が多く寄せられている、として「リブサンド」の復活についても「新しい商品企画としてアイデアとしては取り入れていきたい」と説明した。また、ドリンクの「シェーキ」や「えびバーガー」などはほぼ変えることなく提供を続けていくとしている。

■看板商品の名前は引き継ぐものの・・・中身はどうなる？■

ただ、「ゼッテリア」の看板商品、「絶品バーガー」については戦略が異なる。ロッテリア時代から商品名は引き継ぎつつ、「すき家」や「はま寿司」を抱えるゼンショーグループの食材調達の仕組みや商品開発力を生かし、ほぼ全ての食材を新しくしていて「中身は全く異なる商品」だと認識して欲しい、と語る。

コールドチェーンを生かした新鮮な野菜を使用するなどクオリティーを上げるという。

スイーツ類の品数を増やし、こだわりのコーヒーを提供するなどしてランチタイム以外（アイドルタイム、夜）の客を増やすことを目指す。

ハンバーガー市場は年々右肩上がりで好調が続いていて去年は1兆円を超えた。マクドナルド、モスバーガー、バーガーキングなど各社がしのぎを削る中、多様な業態を束ねるゼンショーグループならではの「メニュー開発力」で差別化がはかれるのかが勝負となりそうだ。