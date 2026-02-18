浅田美代子が７０歳の誕生日を、友人の明石家さんまらに祝ってもらったことをＳＮＳ（１７日付）で報告。一緒に写っている女性に注目が集まっている。

１８日が誕生日だった浅田は「こ、こ、こ、古希〜〜 あちゃ〜！！です。もう誕生日なんてと言ってた私を 大好きな仲間、さんまさん、チホちゃん（あっぱれさんま先生）が祝ってくれました。フレンチそしてカラオケへ。え？一曲も歌うことなく、喋り倒し、笑い倒し、なんと４時間近くカラオケ店に…最高に楽しかった濃い〜時間。素敵な友達お二人に感謝です。ありがとう。幸せです。」とさんまらとの楽しげな写真を２枚投稿した。

左に写っている女性は、１９９８年から２００４年まで「あっぱれさんま大先生」（フジテレビ）に出演していた「ちほちゃん」こと、元子役の住吉ちほ（４６）。１７年には、浅田が主宰する動物愛護プロジェクト「Ｔｉｅｒ Ｌｏｖｅ」の実行委員を務めていることを自身のＳＮＳで明かしていた。

今回の投稿には浅田への祝福をはじめ、「チホちゃん？懐かしい〜、面影あるね どうしているかなぁーとずっと思っていました！」「あっぱれに出てたちほちゃんがいる？！」「ちほちゃん♥変わらないね」「うわぁ〜、ちほちゃん変わらない」「ちほちゃんなんですね！」「ちほちゃん、おおきくなったね」「ちほちゃん、大好きだった」など多くの反応が寄せられている。