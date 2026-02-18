「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）

木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝は決勝での３回の試技を終え、３位以内に入れなかった。ビッグエア銀メダルに続く自身２個目のメダル獲得はならなかった。

決勝１回目は７２・８０。転倒などはなく思うように得点を伸ばせず、７位と出遅れた。２回目もレールなどの上を滑るジブセクションの２つ目から降り損ねて手を着き、１７・５８点と低迷し９位に順位を落とした。３回目は最後のジャンプまで完璧な技を披露したが着地に失敗。頭を抱えて悔しがった。

１５日の予選は８０・８３点をマークし４位で突破していた。

ビッグエアでは優勝した木村葵来（ムラサキスポーツ）に次ぐ２位で銀メダルを獲得。２種目目のスロープスタイルへ向けては「（メダルの）色を変えて、うれしさも更新する」と不敵に笑い、一つ上の頂点、金メダルを見据えていた。

◆木俣椋真（きまた・りょうま）２００２年７月２４日生まれ、愛知県名古屋市出身。３歳からスノーボードを初め、小中学生は国内のＦＩＳ大会を転戦。２０年ユースオリンピックビックエアで優勝し、同年のワールドカップ２位。それから２年間は怪我などで苦しみ、思うような結果を出す事ができなかったが、２３年世界選手権大会にてスロープスタイル種目では、日本人男子初となるメダル（銀）を獲得。同年のワールドカップでは大会史上初めてＢＳ１９８０（横５回転半）を成功させた。２５年世界選手権で、ビッグエア金メダルを獲得した。ヤマゼン所属。