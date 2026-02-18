島根のニック・ケイがオーストラリア代表に選出…Window2ではグアム代表、フィリピン代表と対戦

B1西地区所属の島根スサノオマジックは2月18日、ニック・ケイが「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2のオーストラリア代表（FIBAランキング6位）に選出されたことを発表した。

現在33歳のケイは、206センチ106キロのパワーフォワード兼センター。2021－22シーズンに島根へ加入すると、キャプテンを務めている今シーズンは39試合に先発出場。1試合平均16.6得点8.9リバウンド3.5アシストをマークしている。代表経験も豊富に持ち、2021年には「東京2020オリンピック」で銅メダルを獲得。ニュージーランド代表（同25位）と対戦した今大会Window1では2試合合計28得点17リバウンドを挙げ、チームの2連勝に貢献している。

現在フィリピン代表と勝率で並ぶグループA2位につけているオーストラリア代表は、2月26日にグアム代表（同79位）と、3月1日にフィリピン代表（同36位）と対戦する。









