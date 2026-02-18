米メディアが選手投票の結果を公開「総合的に見て、ベストプレーヤーはヨキッチだろうね」

2月14日から16日（現地時間13日から15日、日付は以下同）にかけて、カリフォルニア州ロサンゼルスで「NBAオールスター2026」が開催された。

そこで現地メディア『The Athletic』は、NBA選手30人以上を対象にアンケートを実施し、18日にその結果を公開。その中で「現在のリーグにおけるベストプレーヤーは？」という質問に、長年リーグを引っ張り、大ベテランとなった今もリーグ有数の実力者であり続けるレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）、ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）へ投票した選手は皆無で、ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）にはチームメートのリード・シェパードが投じた1票のみだった。

ベストプレーヤー部門では3度のMVPに輝いたニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）が最多の5票。続いて昨シーズンのMVPシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）が3票を獲得。

ほかではルカ・ドンチッチ（レイカーズ）、ドノバン・ミッチェル（クリーブランド・キャバリアーズ）がそれぞれ2票、6選手が各1票という結果となった。

過去5シーズンで、ヨキッチはMVP受賞あるいは得票ポイントで2位に入っていて、2シーズン連続で“平均トリプルダブル”をクリアするペースを誇っている。

「総合的に見て、ニコラ・ヨキッチだろうね。つまり、オールラウンドなプレー、彼に何ができるのか、チームにとってどんな意味をもつのか、どれだけの数字を残しているか、そしてどれだけ楽々とそれを成し遂げているかということ」

ノーマン・パウエル（マイアミ・ヒート）がそう語れば、ジェイレン・ジョンソン（アトランタ・ホークス）もナゲッツの万能型ビッグマンを「彼は長年、圧倒的な活躍を見せてきたし、毎晩こなしているプレーぶりは本当にすごいよ」と称えていた。

今月13日に『NBA.com』へ更新された、最新版のMVP候補ランキングでも、シェイがトップ、2位にヨキッチがランクイン。現状では、今シーズンも両選手が有力候補筆頭と言っていいだろう。

【動画】今年のオールスターで先発枠に選ばれたヨキッチの好プレー集





